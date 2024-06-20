天母啤酒節開跑！抽雙人沖繩來回機票 還有麋先生、宇宙人狂歡

2024天母啤酒節於6月21日起跑，台北市商業處今年首度與店家攜手打造專為喝啤酒的下酒菜美食，同時串連在地3大百貨及100間店家響應消費滿額抽獎活動，7月20日及21日主場活動，則會有樂團麋先生、宇宙人狂歡。商業處長高振源預估，店家業績至少能成長1成。

產發局長陳俊安說，天母是早期美軍駐紮，加上日本學校與美國學校設立在此，因此商圈進駐了許多異國料理和進口舶來品，帶有濃厚異國風情，近年中華職棒味全龍棒球隊進駐天母棒球場，以及3大百貨及商圈店家打造經濟生態圈，讓天母發展出獨有的天母味。

他說，因此2022年開始攜手商圈發展協會推出天母啤酒節，更在2023年邀請各國使節，將活動推向國際化，今年則是推出「天母味」特色料理，邀請國宴主廚及國際飯店主廚徵選7家「啤酒入菜」的店家，在21日到7月21日限定販售。

高振源也說，這次分為暖場活動和主場活動，只要在期間內到店家消費並加入天母商圈官方LINE帳號（@tmtm）即可取得限定版「啤酒護照」，單筆消費滿200元就可以獲得抽獎券一張，機會抽中雙人沖繩來回機票、CARSCAM SP1公路越野電動折疊自行車等大獎。

他說，主場活動則是7月20日至21日於天母運動公園舉辦，集結12間在地知名精釀啤酒廠推出首發款限定啤酒，當天也會有「萬人KTV」，邀請DJ播放華語流行金曲，以及麋先生、宇宙人等人氣歌手輪番上。

高振源表示，台北市在各區也結合在地文化舉辦專屬區域的活動，像是北投在凱達格蘭語中有女巫之意，便以此命名舉辦「夏日魔法節」，還有西門町和迪化街等，不只是行銷各地，也希望將台北市多樣特色推廣到國際。

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