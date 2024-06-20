快訊

康橋校車同地點2次出車禍 新北教育局出手重罰：國中減招1班

孫安佐涉槍砲案 經紀人朱翊銘3萬交保、限制住居

立院外聲援覆議案！青鳥出動20台水冷扇消暑 網揪1點狠酸：吹大陸的風

新北原民就業條例法條遭中央宣告無效 侯友宜：已提訴願

聯合報／ 記者葉德正李成蔭／新北即時報導
新北市議員馬見呼籲新北市長侯友宜為原住民族人爭取權益。記者葉德正／攝影
新北市議員馬見呼籲新北市長侯友宜為原住民族人爭取權益。記者葉德正／攝影

新北市日前通過「新北市保障原住民就業自治條例」，卻在日前遭到中央宣布部分條文無效，新北市議員馬見今天總質詢要求新北市長侯友宜捍衛原住民權益。侯友宜表示，已依照行政救濟法的規定委任律師於5月30日向行政院提起訴願，若遭否決下一步，侯也表示會提訴訟。

馬見表示，賴清德總統政見中有一項「深化地方自治」，但中央故意選在5月初賴清德還未就職時，巧立各種理由宣布「新北市保障原住民族就業自治條例」的部分條文無效。

馬見指出，新北自治條例保障原住民就業，但其中「未達進用比例之各機關，應按月繳納差額補助費」、「工程金額5百萬以上得標廠商應以一定比例以上工資雇用原住民，未達標準需繳納代金」、「機關人事異動等待遞補期間免繳代金」、「差額補助費及代金應成立原住民就業基金」等法條都被中央認為無效。

馬見說，這些被刪除條文可說是核心條文，地方政府基於因地制宜考量，有權訂定較嚴格規範，也是我們新北市一直以來態度，中央不完善的，新北應該要來做，如果市府提的訴願輸了，市府應繼續提出行政訴訟，為族人爭取應有的就業保障。

侯友宜表示，已依照行政救濟法的規定委任律師於5月30日向行政院提起訴願，法制局也會配合原民局針對相關救濟事宜全力協助。

侯友宜 原住民

延伸閱讀

賴清德上任1個月兩岸表現如何？侯友宜：台海關係仍緊張

戰新北李四川最強？民調「不能說的秘密」 郭正亮：很尷尬

里鄰長聯誼費調漲 議員為志工請命…侯友宜允：也會調

蘆洲萬坪醫院被卡 侯友宜：我會親自去內政部報告

相關新聞

台智光專案小組議會 柯前市府秘書長點出疑有「黑箱」

北市議會調查台智光案專案小組今開會，據市警局提供關鍵資料，台智光當時TGSN費率，要求外加一筆專案服務費，還稱是商業機密...

原民就業條例法條遭中央宣告無效 侯友宜：已提訴願

新北市日前通過「新北市保障原住民就業自治條例」，卻在日前遭到中央宣布部分條文無效，新北市議員馬見今天總質詢要求新北市長侯...

定點臨托成效不彰難找保母 新北8月將於淡水、林口及金山增設3處

青年爸媽常忙於工作，有時突發狀況就會有「臨時托育」的需求，民代指出，新北目前僅有一處臨托據點，且整體成效不彰，使用率低，...

宣傳、表演、獎金全面支持 北流攜手企業當音樂人靠山

台北流行音樂中心攜手橘子集團推出「挺音樂！音樂靠山」計畫，透過徵選方式，選出10組音樂人提供宣傳、北流空間演出、獎金支持...

食安問題層出不窮 新北食安稽查數差北市5倍？衛生局這樣說

食安問題層出不窮，民眾黨新北市議員陳世軒今天總質詢指出，新北除稽查人力補充落後北市一截，稽查量能也明顯過低，今年1至4月...

憂孩童先天性心臟病 新北評估小一新生全面心電圖篩檢

心臟病屬重大慢性疾病，若有孩童患有先天性心臟病卻沒發現，將使孩童陷入險境，民代疾呼應該讓國小生全面做心電圖、心音圖檢查。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。