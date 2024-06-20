新北原民就業條例法條遭中央宣告無效 侯友宜：已提訴願

新北市日前通過「新北市保障原住民就業自治條例」，卻在日前遭到中央宣布部分條文無效，新北市議員馬見今天總質詢要求新北市長侯友宜捍衛原住民權益。侯友宜表示，已依照行政救濟法的規定委任律師於5月30日向行政院提起訴願，若遭否決下一步，侯也表示會提訴訟。

馬見表示，賴清德總統政見中有一項「深化地方自治」，但中央故意選在5月初賴清德還未就職時，巧立各種理由宣布「新北市保障原住民族就業自治條例」的部分條文無效。

馬見指出，新北自治條例保障原住民就業，但其中「未達進用比例之各機關，應按月繳納差額補助費」、「工程金額5百萬以上得標廠商應以一定比例以上工資雇用原住民，未達標準需繳納代金」、「機關人事異動等待遞補期間免繳代金」、「差額補助費及代金應成立原住民就業基金」等法條都被中央認為無效。

馬見說，這些被刪除條文可說是核心條文，地方政府基於因地制宜考量，有權訂定較嚴格規範，也是我們新北市一直以來態度，中央不完善的，新北應該要來做，如果市府提的訴願輸了，市府應繼續提出行政訴訟，為族人爭取應有的就業保障。

侯友宜表示，已依照行政救濟法的規定委任律師於5月30日向行政院提起訴願，法制局也會配合原民局針對相關救濟事宜全力協助。