定點臨托成效不彰難找保母 新北8月將於淡水、林口及金山增設3處

青年爸媽常忙於工作，有時突發狀況就會有「臨時托育」的需求，民代指出，新北目前僅有一處臨托據點，且整體成效不彰，使用率低，但真正有需求的人反而沒被服務到。新北社會局回應，有多元臨托服務可供民眾選擇，定點式臨托服務將於淡水、林口及金山增設，預計8月開放。

現代人青年不少是雙薪家庭，有時有突發事件需要帶小孩情況，就相當懊惱，尤其6月仍是腸病毒的高峰期，不少家長有臨時托育的需求，不過新北臨托點位仍少，引發家長間討論。

新北市議員陳世軒表示，臨托唯一位於淡水的點位，不知道基於什麼原因使用率相當低，平均一個月2.25人，十天不到一人，很可能是推廣不足，因為近年持續接到民眾陳情，反映新北市定點臨托據點不足。

民眾指出，詢問居家保母媒合，得到第一線人員說，要「臨時」找到能媒合的保母實在不容易、「機率很低」。陳世軒認為，因為現在托育媒合趨於飽和，保母也傾向找「固定時段」的照顧對象，家長要臨時找保母只能「碰碰運氣」。

陳世軒指出，在居家臨托的媒合上面，社會局長李美珍先前掛保證能立刻媒合，但實際上的情況是，從打電話預約到找到保母資訊，一共花了7天，實在是「遠水救不了近火」；市府現規畫於金山、林口新設定點臨托據點，這當然都是好事，但必須考慮是否符合效益、以需求高的行政區優先，才不枉市府美意。

李美珍回應，新北市幅員廣大，家長如因就醫、就業、求職或其他突發狀況而有臨時托育服務需求，可透過居家托育服務中心或新北育兒資訊網申請媒合居家托育服務人員，提供近便性居家方式臨托服務，截至今年5月底共計有500名臨時托育居家托育人員。