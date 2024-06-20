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宣傳、表演、獎金全面支持 北流攜手企業當音樂人靠山

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
「挺音樂！音樂靠山」計畫。記者邱書昱／攝影
「挺音樂！音樂靠山」計畫。記者邱書昱／攝影

台北流行音樂中心攜手橘子集團推出「挺音樂！音樂靠山」計畫，透過徵選方式，選出10組音樂人提供宣傳、北流空間演出、獎金支持等全方位支持，台北流行音樂中心執行長黃韻玲出席今天記者會表示，站在北流舞台腦海就浮現出「最靠近未來的地方」一句話，雖然不是大型場館，但是站上北流往前看，就是各地音樂祭和大巨蛋，培育新人一直是她最重要的事。

黃韻玲說，北流肩負流行音樂和培育下一代音樂人，但培育不是今天做、下個月就能收成，而是要花上許多時間，因此很感謝企業、產業加入，她也向音樂人喊話，「我不能說是翻轉，但如果如果當你把磨練，當成是我要往上跳機會，會比自己想像跳更高。」

橘子集團策略長陳冠宇介紹，橘子集團長期推動小說、漫畫及音樂等跨領域原創內容，這幾年孵育出超過150位創作者，這次推動的「挺音樂計畫」是看見在線下小活動中，場子需要有樂團或音樂人的炒熱，加上近年AI研發有成，才會行。

陳冠宇說，「挺音樂！音樂靠山計畫」首要是跨界IP，如同嘻哈跨足偶像的破圈，MV再找來圖文創作者繪製。再者，AI技術，利用AI擔任小助手、分聲互動、影像生成，透過AI幫助回應粉絲常見問題，並且透過短影音互動，讓音樂人可以專注在創作本身。

擔任計畫推廣大使的樂團「理想混蛋」出席記者會，他們笑說，當初在做第一張專輯時，由於是學生身份，沒有足夠經費投入，因此利用募資方式完成，很羨慕現在音樂新秀有這項計畫。音樂人也需要挺過許多關卡，這次計畫如同有貴人協助，「對於未來還茫然的大家，可以透過甄選，完成想做的事情。」

橘子集團表示，計畫於即日起到7月21日截止，只要年滿18歲的台灣音樂創作者，曾在實體或數位串流平台發行超過10首以上作品，即可參與計畫，預計將於9月公布結果，選出10組音樂人獲得音樂支持資金12萬元、北流展演空間演出機會、行銷宣傳資源等。

擔任計畫推廣大使的樂團「理想混蛋」。記者邱書昱／攝影
擔任計畫推廣大使的樂團「理想混蛋」。記者邱書昱／攝影

創作者 台北流行音樂中心 樂團

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