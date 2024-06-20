新北水環境夏令營「濕地FUN暑假」 6月20日開放報名
新北市環保局將於今年暑假辦理3梯次兩天不過夜「濕地FUN暑假」營隊，活動包含5大主題「濕地生態觀察、濕地故事館闖關、濕地生態調查、水資源遊戲及創意手作」探索濕地生態。
新北市環保局表示，營隊採網路報名，將於6月20日上午10時開放第一梯次報名，共3梯次，每場次限30位名額。本次營隊活動針對國小三、四年級學生辦理，以濕地的「觀察、調查、探索」為主軸，安排豐富多元的活動讓學員盡情地探索學習。
為了安排豐富多元的活動讓學員盡情地探索學習，包括進入「漳和濕地」觀察蝴蝶大道的鳳蝶、台階濕地的水生植物、近自然溪流的蜻蜓與細蟌，擁抱整個園區的多樣生態，並參與拔除外來種小花蔓澤蘭，守護濕地環境；也將前往「新海三期人工濕地」，化身小小公民科學家進行生態調查；還會在「濕地故事館」挑戰室內闖關，透過遊戲增加對濕地的了解；另外本次營隊更安排「小花蔓澤蘭燈」DIY創意手作課程，把自己親手清除的外來種小花蔓澤蘭製成美麗的藝術創作，紀錄這次難忘的環境行動。
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