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食安問題層出不窮 新北食安稽查數差北市5倍？衛生局這樣說

聯合報／ 記者葉德正李成蔭／新北即時報導
新北市議員陳世軒質疑新北稽查量差北市一大截。記者葉德正／攝影
新北市議員陳世軒質疑新北稽查量差北市一大截。記者葉德正／攝影

食安問題層出不窮，民眾黨新北市議員陳世軒今天總質詢指出，新北除稽查人力補充落後北市一截，稽查量能也明顯過低，今年1至4月餐廳台北市稽查6522家次，新北市卻僅1100家次，差距達五倍多。 衛生局長陳潤秋表示，各縣市可能對稽查定義不同，到底是食品GHP查驗，還是部分抽查，或輔導有無算入都可能導致數字差很大，會再向食藥署確認，並持續強化稽查，確保民眾食安問題。

陳世軒說，台北市的餐廳稽查數為2萬1513家次，同一時期新北市稽查數僅4637家次，差距甚大，與其餘的五都相比，成績都是後段班。

陳世軒指出，新北市境內餐飲業共有2萬1342家，與台北市的2萬2688家、台中市的2萬1987家，家數相仿，但新北市僅稽查4000多家，餐飲業稽查率僅有21%，大幅落後於台北市的94%與台中的49%，數據落差大，新北應該盡速把人力補齊與提高稽查率。

陳潤秋表示，各縣市對稽查案件定義有不同，到底是食品GHP查驗，還是部分抽查，或輔導有無算入都有可能導致數字差很大，另一個數字，新北總查驗件數8萬2000多件、台中8萬3000多件、台北市6萬多。

陳世軒也說，市府推出食安地圖，網站做得很精美，但許多食品在檢驗不合格的情況下，網站資訊僅透露不合格食品的所在行政區，根本無法看出確切的檢驗地，汐止有小黃瓜不合格，但到底是哪一家的小黃瓜根本看不出來。

另外近期連鎖壽司店與麻辣火鍋都接連爆出食安問題，民眾上食安地圖中，完全看不出任何的資訊，食安地圖淪為「食不心安」。

陳潤秋表示，新北市食安登錄平台，不合格餐廳都會有顯示，因為食安具有連動性，對於不合格狀況，更新速度會加快。

衛生局 陳世軒 食安 餐飲業

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