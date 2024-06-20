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憂孩童先天性心臟病 新北評估小一新生全面心電圖篩檢

聯合報／ 記者李成蔭葉德正／新北即時報導
心臟病屬重大慢性疾病，若有孩童患有先天性心臟病卻沒發現，將使孩童陷入險境，新北目前針對國小一年級、四年級與國中七年級篩檢，先聽心音再進一步檢查。圖／新北教育局提供
心臟病屬重大慢性疾病，若有孩童患有先天性心臟病卻沒發現，將使孩童陷入險境，新北目前針對國小一年級、四年級與國中七年級篩檢，先聽心音再進一步檢查。圖／新北教育局提供

心臟病屬重大慢性疾病，若有孩童患有先天性心臟病卻沒發現，將使孩童陷入險境，民代疾呼應該讓國小生全面做心電圖、心音圖檢查。新北教育局表示，已針對國小一年級、四年級與國中七年級篩檢，先聽心音再進一步檢查，目前啟動評估小一新生全面心電圖篩檢。

孩童健康長大是每位家長心中期盼的，但有些孩童卻患有先天性心臟疾病，最可怕是一直不知情而突然發現是有先天性心臟病；也有孩童因為國小心電圖檢查時發現異常，才發現是心臟破洞並治療，否則在不知情下持續恐肺部充血，造成呼吸急促及呼吸困難等。

新北市議員李翁月娥表示，她碰過很多家庭孩童有先天性心臟病，但都是有孩童體育課運動時突然昏倒，才發現患有先天性心臟病，讓不少家長憂心孩童可能有類似情況，因此他之前也與中華民國兒童心臟基金會於蘆洲國小、三重修德國小幫一到六年級孩童做心電圖、心音圖檢查，並且還真的孩童被發現有疑似情況，趕緊轉送醫院進一步檢查與治療。她表示，這不會太困難，這花3至5天做完，預算300萬可以用逐年編列的方式，就能讓各年級孩童都能安全長大。

新北市長侯友宜表示，這個意見非常好，孩童是要照顧，找出孩童的疾病當然是最重要，有關心電圖會來做評估，朝這方向來做，才能及早發現、及早治療，會要求局處結合醫療專業、教育專業來看怎麼做。

教育局回覆，新北境內國小目前一、四年級及國中七年級的學生健檢已全面執行心臟檢查，先聽診心音，若有疑似異常，則當場加做心電圖檢查，並由學校追蹤關懷學生至醫療院所複檢情形。

教育局表示，目前也已啟動評估國小一年級新生全面心電圖篩檢，新北將到已實施的縣市現場觀摩了解實際運作，後續將再邀集衛生局、專家、醫院、學校人員共同研議。

新北市長侯友宜今赴新北市議會備詢。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今赴新北市議會備詢。記者李成蔭／攝影

心臟病 教育局

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