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台智光專案小組議會 柯前市府秘書長點出疑有「黑箱」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會「光纖網路委外建設暨營運案（台智光案）調查小組」開會情形。圖／報系資料照
台北市議會「光纖網路委外建設暨營運案（台智光案）調查小組」開會情形。圖／報系資料照

北市議會調查台智光案專案小組今開會，據市警局提供關鍵資料，台智光當時TGSN費率，要求外加一筆專案服務費，還稱是商業機密不能公開，柯市府前秘書長陳志銘今天出席也直言其中可能有黑箱；另外，議員陳重文曾替台智光案開協調會，結果台智光未派員出席，協調會卻仍照常進行，專案小組下次將約訪台智光出席說明。

台智光案專案小組上次會議，針對關鍵的警察局部分，在和台智光簽約過程中曾有議員召開協調會，列席的警局人員坦承當時有承受到一些壓力，而且台智光也要求自簽訂母約後就不能每年議價，且要求只能比市價便宜7%的折扣，且要執行到民國125年，今天閉門會議重點將了解警察局提供相關大事紀時序資料，以及所有談判、簽約，以及警察局承受議會壓力。

由於前警察局長張榮興備詢時曾說有2名議員相當關切台智光案費率問題，專案小組指出，兩人分別是前議員江志銘和李慶元，但專案小組召集人秦慧珠認為，兩人雖然有開協調會，但都有會議紀錄，且開協調會並不代表有違法、違規情事。

不過專案小組也發現，較不尋常的是，議員陳重文曾替台智光案召開協調會，結果台智光當天竟未派員出席，協調會卻仍照常開。

另外，上午的會議也做出決議，因市議會即將休會，專案小組會議的調查，將延至11月結束。秦慧珠指出，透過市府各單位的訪談，印證市府和台智光開會、議價過程中，沒有SOP，市府也放任各局處和台智光談，未來不排除會再約訪柯文哲郝龍斌、前市警局長張榮興。

台智光 張榮興 柯文哲 郝龍斌 陳重文

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