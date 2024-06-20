天母啤酒節6月21日開跑 北市府推消費換抽獎券
台北市商業處表示，「2024天母啤酒節」系列活動6月21日起跑，包含消費可換抽獎券等，主場活動7月20日、21日將於天母運動公園舉辦，屆時有藝人表演、限定啤酒等活動。
台北市商業處今天舉辦「2024天母啤酒節」起跑記者會，宣布啤酒節活動將串聯在地3大百貨業者等共100間店家，響應消費滿額抽獎活動，天母運動公園會設置巨型「酵母君」裝置物，歡迎民眾到天母商圈體驗。
台北市產業發展局長陳俊安透過新聞資料時說，天母商圈早期因美軍駐紮及日本學校與美國學校設立，有許多異國餐廳及小型進口舶來品精品店，在地異國風情濃厚。
他指出，近年因中華職棒味全龍棒球隊進駐天母棒球場，並與在地3大百貨及商圈店家，聯手共創棒球經濟，讓天母商圈發展出在地獨特特色。
商業處表示，「2024天母啤酒節」將推出具當地特色料理，邀曾任國宴主廚與國際知名飯店主廚共同徵選評選出7家研發啤酒入菜的天母在地店家，僅在活動期間限定販售。
商業處指出，7月13日將在天母大葉高島屋前廣場舉辦露天派對，邀街頭藝人表演及店家廚師介紹餐點搭配巧思。6月21日至7月21日活動期間在100家天母在地餐廳等處消費滿新台幣200元可獲一張抽獎券，有機會抽到機票等大獎。
商業處表示，天母啤酒節主場活動7月20日至21日在天母運動公園舉辦，將集結12家在地知名精釀啤酒廠推出限定啤酒及知名歌手表演等活動。
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