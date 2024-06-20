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分開招標？政策轉彎？北士科小組最後一會 估9月定稿

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議會北士科案調查小組今天召開最後一次會議。圖／擷取自網路
台北市議會北士科案調查小組今天召開最後一次會議。圖／擷取自網路

台北市議會北士科案調查小組今天召開最後一場小組會議，召集人張斯綱會後受訪表示，主要討論撰寫結案報告，內容以產業政策轉彎、未來投標都要招標計畫書等方向提出政策建議，初稿預計8月20日完成，於9月20日定稿後提交給大會。

張斯綱表示，今天為小組內部會議，最主要討論結案報告寫法，包含過去諮詢的內容，建議報告事項，像是未來標案都要有投資計畫書，以及當初智慧醫療政策為什麼轉彎？為什麼T16、T17、T18分開招標？另外，邀集元大人壽會議時間點，是不是會容易造成對方認知錯誤。

張斯綱說，調查小組主要是提出架構性建議，未來在招標時，不能為了趕著招標出去，而不用提交投資計畫書，畢竟這是市有地產，「新光的問題就是現在才要提出施工申請，顯然標到這塊地後根本不知道要做什麼，後續才傳出要轉手、獲利空間等；日後BOT案子一定要具備投資計畫書。」

小組成員簡舒培說，北士科不是一般的地上權招租，招租出去就收租金就好，這是柯文哲設定產業引導政策，所以才由地政局轉由產發局招標招租，沒想到最後的第三次招標變成只要租出去就好，完全和之前政策不同。

同時，簡舒培也提到顧問公司和市府的角色重疊，當初顧問公司建議T16、T17、T18三塊地要分開招標，結果市府仍舊拍板同時招標，「基本上兩個業務是一樣重疊。」尤其三塊地同時招標，廠商勢必只能選擇最好的一塊投標，否則難有那麼大筆資金，一起招標後若沒辦法開發就是違約。

小組成員侯漢廷提到，針對權利金下修一事詢問過估價師，估價師說權利金制定能夠以不同試算方式，傾向地主或投資者的利益，但最後的結果仍是市府來決定；可見此案底價制定沒有比較符合地主權益。

侯漢廷認為，當時可能急於求售而產生遺憾，招標過程不能採取「無魚蝦也好」而是「寧缺勿濫態度」，才是對於產業園區有好的處置。

至於是否涉及相關行政責任？張斯綱表示，提出報告後會交給市府，市府來看內容有沒有行政責任疏失，或者當成範例，未來如果有類似招商招租等計畫，避免再犯。簡舒培也說，應該要制定好SOP，避免未來所有一切都是市長說的算，「明明有委託顧問公司，而且是政策引導方向，最後全部破功。」

另外，簡舒培也提到，報告中會提及市府和新壽間的關係，調查過程當中雖然沒有進一步的證據，但是吳欣盈當初是民眾黨不分區立委名單，又是新壽高階主管，民眾質疑有沒有瓜田李下疑慮。

北士科 張斯綱 簡舒培

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