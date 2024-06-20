新北推暑假來東北角看海賞奇岩、拍照景點 「水豚岩」超熱門
新北市瑞芳區深澳漁港以奇岩地質景觀、娛樂漁船與小卷聞名。新北市漁業處表示，暑假將至，民眾到深澳漁港，可以漫步在海天步道，步行海岸欣賞酋長岩、瑞濱海灣等獨特的自然風景，另外，象鼻岩坍塌後，因形狀像水豚，也成為拍照熱門景點，喜歡水豚君的民眾不要錯過。
深澳漁港東側海堤是全長約310公尺的海天步道，漫步步道間不僅可遠眺九份山城美景，與海天一色的無邊際蔚藍海景，步道上的魚骨意象及麥塊遊戲角色公仔等裝置藝術，也是拍攝的絕佳熱點。
沿著深澳路往漁港深處前行，可遠眺酷似印地安酋長的「酋長岩」，在道路末端的深澳漁港第1停車場，是深澳漁港前往新興景點「水豚君岩」的必經之路，「水豚君岩」是象鼻岩因自然風蝕崩塌形成，因形似水豚君，成為拍照的最新熱門美景，而在第一停車場也有可愛的水豚壁畫。
漁業處表示，深澳漁港為東北角沿近海漁業的重要港口，漁獲資源豐富，盛產白帶魚、小卷、馬頭魚及竹筴魚等美味海鮮，目前正值小卷產季，無論是鮮甜湯頭米粉加上當季尚青小卷的「小卷米粉湯」，或是清甜爽口的「汆燙小卷」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言