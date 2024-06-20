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新北推暑假來東北角看海賞奇岩、拍照景點 「水豚岩」超熱門

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
象鼻岩坍塌後，形狀神似水豚，模樣十分可愛。圖／新北市漁業處提供
象鼻岩坍塌後，形狀神似水豚，模樣十分可愛。圖／新北市漁業處提供

新北市瑞芳區深澳漁港以奇岩地質景觀、娛樂漁船與小卷聞名。新北市漁業處表示，暑假將至，民眾到深澳漁港，可以漫步在海天步道，步行海岸欣賞酋長岩、瑞濱海灣等獨特的自然風景，另外，象鼻岩坍塌後，因形狀像水豚，也成為拍照熱門景點，喜歡水豚君的民眾不要錯過。

深澳漁港東側海堤是全長約310公尺的海天步道，漫步步道間不僅可遠眺九份山城美景，與海天一色的無邊際蔚藍海景，步道上的魚骨意象及麥塊遊戲角色公仔等裝置藝術，也是拍攝的絕佳熱點。

沿著深澳路往漁港深處前行，可遠眺酷似印地安酋長的「酋長岩」，在道路末端的深澳漁港第1停車場，是深澳漁港前往新興景點「水豚君岩」的必經之路，「水豚君岩」是象鼻岩因自然風蝕崩塌形成，因形似水豚君，成為拍照的最新熱門美景，而在第一停車場也有可愛的水豚壁畫。

漁業處表示，深澳漁港為東北角沿近海漁業的重要港口，漁獲資源豐富，盛產白帶魚、小卷、馬頭魚及竹筴魚等美味海鮮，目前正值小卷產季，無論是鮮甜湯頭米粉加上當季尚青小卷的「小卷米粉湯」，或是清甜爽口的「汆燙小卷」。

民眾可在海岸邊步行欣賞酋長岩。圖／新北市漁業處提供
民眾可在海岸邊步行欣賞酋長岩。圖／新北市漁業處提供
第一停車場有可愛的水豚君壁畫。圖／新北市漁業處提供
第一停車場有可愛的水豚君壁畫。圖／新北市漁業處提供

新北 景點 水豚

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