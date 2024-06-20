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里鄰長聯誼費調漲 議員為志工請命…侯友宜允：也會調

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會無黨聯盟總召蔡錦賢爭取志工補助。記者葉德正／攝影
新北市議會無黨聯盟總召蔡錦賢爭取志工補助。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜上周宣布調漲里鄰長、義警、民防聯誼費，從3840元漲至4100元，新北市議會無黨聯盟總召蔡錦賢今天總質詢指出，聯誼費調漲幅度太小，新北還有數萬名環保志工、校園志工，不僅相關補助經費少得可憐，也等不到調漲消息。侯友宜表示，志工經費確實也有調整必要，針對工作相當辛苦的志工，如環保志工等，他會請相關單位針對物價給予調整。

侯友宜日前宣布調漲5.6萬名鄰里長與民防義消人員聯誼費用，不過還有不少辛苦志工沒有3840元補助，每年雖也有相關教育訓練、設備補助，這次沒有跟著調漲。

目前新北環保志工員額2萬6735人，每人每年有1000元的環保志工經費；教育志工則有約3萬2000人，教育局每年則編列1700萬元預算用於教育訓練、裝備、研習、誤餐、交通費，其他還有社會局志工、公所志工等。

蔡錦賢表示，新北市政運作仰賴這群人員，市府調整鄰里聯誼費3840至4100元根本不夠，物價十幾年來調漲幅度不只這些，遊覽車資、飯店費用齊漲，漲260元根本不夠。

蔡錦賢也說，除適用4100元者，新北市還有數萬名教育志工、環保志工，每年經費同樣也是少得可憐，這次相關費卻沒有跟著調漲，對這群為新北付出的志工非常不公平。

無黨議員李翁月娥也說，鼎泰豐小菜最近都已經調漲20％，聯誼費沒有調漲500元，也要調個10％左右，各黨都在反映，市府應該一次到位。

新北市長侯友宜表示，感謝議員提醒志工問題，他一定會針對辛苦的志工給予適度調整。

另李翁月娥也提到財劃法修正議題，應該恢復到精省前中央60％、地方40％，新北如果能夠多出這600億元，警消福利、意外險，甚至是老舊校舍改善，都不用再去「求伯母、伯父」。

侯友宜表示，中央如果把精省的15％還回來，不只警消福利，甚至社工一堆事情都能補足，要做什麼學校改建，「不用跟人家拜託」，停車場可以直接挖，不用等前瞻， 呼籲新北立委不分黨派一起為新北爭取。

侯友宜 調漲 議員

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