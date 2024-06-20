學校前畫不畫行穿線？ 北大特區80位家長連署表疑慮掀議論

新北市養工處近來在北大特區改善人行道工程，因桃子腳學校大門前經常有車輛穿越，養工處4月召開會勘欲在大門前劃設綠底人行道，但家長會連署80位家長表達疑慮盼暫緩施工，工務局對此表示劃設行穿線地點非校園退縮地，施工前一周將通知校方。桃子腳大門前為退縮綠軸，意即長期在校門前停車皆屬違規，警方可依法開單。

新北市三峽區公所從去年起開始進行人行道改善工程，在桃子腳四周施工挖馬路重鋪路口導盲磚，但驗收不過打掉重蓋，來回至少花上半年左右時間，桃子腳學生們上課時被迫走上馬路與車爭道險象環生。

由於桃子腳大門前經常有車輛停車，且大門前為柏油地無明顯人行標線，養工處4月會勘表達將在此劃設人行道，會勘後養工處公文寫明「惟學校家長們反應會影響學校車輛進出，增加學校門口空間使用的侷限性」，家長會也發起80位家長連署，訴願書寫明學校已將人行道範圍以石柱及拒馬明確標示，避免車輛穿越或停留。但實際上不論白天晚上，校門口空地皆有車輛暫停。

家長會長黃瓊慧表示，家長會擔心的不是校門口車輛暫停的問題，而是人行道劃設是否會影響營養午餐車送至校門口停放問題。她說，人行道改善工程讓孩子們被迫走上馬路引起家長不安，擔心標線工程會影響學生通行，希望能多溝通避免人行道標線工程影響學生安全。

當地南園里長李培鈺則說，交通標線的繪製有其絕對的安全考量，美學固然重要但安全還是為首重。如果只為了美觀標示不清造成學童危險，或是違規停車阻礙交通、影響觀瞻更不是當地居民所樂見。

而關於桃子腳大門空地前停車一事，頒布退縮綠軸符合道交條例的城鄉局認為是交通局主管、交通局則說退縮綠軸能不能停車歸工務局認定，兩局皆無法說明是否違反道交條例。工務局則表明，北大特區退縮綠軸2016年公告為道交條例適用範圍，意即多年來桃子腳大門前停車的狀況，其實已違反道交條例，警方可依法開罰。