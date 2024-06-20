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台智光朝解母約方向？蔣萬安：子約問題不會用終止母約解

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席翡翠水庫原水管通水啟用典禮。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席翡翠水庫原水管通水啟用典禮。記者林麗玉／攝影

北市議會財建委員會昨天審議市府局處總決算，台智光調查小組成員、議員林世宗認為，台智光案最大敗筆與罪魁禍首是母約，讓台智光有機會對市府上下其手，當時資訊局回，擬朝解母約方向討論。不過台北市長蔣萬安今表示，目前有問題的是警用監視器傳輸費子約，子約的問題不會是用終止母約來解決，「事實到哪，我們就會處理到哪裡」。

蔣萬安今天上午出席翡翠水庫原水管通水啟用典禮，對於台智光市府是否會討論解母約，蔣萬安今天明確表示，「事實到哪，我們就處理到哪裡」，只要依照合約規定，事實調查進度，當然如果母約有問題就會依照合約終止母約。

蔣說，目前是警用專用合約的子約問題，所以市府4月8日就即刻終止子約，市府的立場就是如此，非常一致。

台智光 蔣萬安

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