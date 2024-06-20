影/翡翠原水管通水 蔣萬安：確保市民供水安全

台北市長蔣萬安、經濟部水利署署長賴建信等，上午前往翡翠水庫出席「翡翠原水管工程全線通水」典禮。此工程自2019年7月動工，歷經5年全線通水。在通水後，汛期間如新店溪原水濁度過高，可直接引取翡翠水庫優質原水，確保自來水供水穩定和品質。

此原水管工程起因於104年蘇迪勒颱風造成南勢溪溪水如泥漿黃濁，原水濁度達39,300NTU，更創下歷史新高紀錄，導致大台北供水系統受創，發生黃濁水事件。為解決原水濁度問題，啟動此原水管取水工程。

蔣萬安在受訪時，除了感謝中央、台北市政府及施工單位外，特別感謝坑夫的辛勞，在地底下黑暗、潮濕的環境施做。而對於是否邀請前市長柯文哲參與表示，自來水處有邀請，但柯文哲另有要務不克出席，但也是非常謝謝。

對於原水管在什麼狀況會通水，蔣萬安表示，當颱風來襲只要發佈陸上警報，會預先啟用原水管；一般豪雨，只要濁度超過500度，會視水庫的水位機動啟用原水管，確保6百萬市民的供水安全。隨後蔣萬安和貴賓一起植樹，完成通水典禮。