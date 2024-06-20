蘆洲萬坪醫院被卡 侯友宜：我會親自去內政部報告

蘆洲南北側區段徵收案，攸關蘆洲地方期待已久的萬坪醫院，不過送到中央內政部審議3年還沒通過，地方憂慮。新北市議員李翁月娥今天總質詢指出，天天接到民眾躺在急診室沒有病床的電話，百姓的命要趕快去救。新北市長侯友宜答詢表示，醫院不能等，他會親自到內政部報告，醫院要先做。

蘆洲南北側區段徵收開發案2020年通過新北市都委會送內政部審議，目前正在土徵小組審議公益性中，過去蘆洲民眾除了到三重聯醫就醫，有許多人都要跨橋到北市新光醫院等地就醫，市府也為此在北側規畫3公頃蘆洲醫院預定地。

但蘆洲南北側審議案牽涉三重果菜市場遷移問題，引發三重、蘆洲大戰，讓該區段徵收審議進度，雪上加霜。

李翁月娥今天總質詢，在議場播放當年帶領民眾上街頭抗爭影片，強調萬坪醫院的土地，是她與地主一起捍衛而來，否則現在已經被台電蓋發射基地台，蘆洲可能已經面目全非。

李翁月娥說，蘆洲民眾渴求醫院已經很久了，她經常接到許多來自台大、榮總、長庚、新光醫院急診室的民眾電話，想住院、要開刀、要化療都沒有病床，等到命都快沒了。

李翁月娥說，這塊地未來周邊會有5座捷運站，這個醫院蓋下去，可以守護非常多人的健康，現在也有很多醫院想要來投資，也拜託地方立委不要「挔柴添火著（火上澆油）」，百姓的命最重要。

新北市長侯友宜表示，議員說得非常正確，蘆洲真的很欠醫院，醫院也能照顧五股人，目前光靠三重醫院不夠，蘆洲南北側醫療園區一定要先做，只要都市計畫內政部通過過，就會先做蘆洲醫院，醫院不能等，「我會去親自直接去內政部報告」。

蘆洲南北側區段徵收案正在內政部都委會審議，已開過6次小組會議，目前正在地政司土徵小組審議區段徵收公益性與5％社會住宅規畫等。