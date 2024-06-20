雙城論壇文化交流部分 蔡詩萍：歷史古蹟為題

雙城論壇舉辦在即，台北市文化局長蔡詩萍昨說，這次雙城論壇在文化交流部分，會以歷史、古蹟為題，上海方踩線團人員日前也赴北門參觀，最特別是到台北流行音樂中心，尤其陸劇「繁花」效應，出現很多台灣音樂，從1980到1990年代，剛好收藏於北流常設展，大家看了都很感動。

中國大陸藝人胡歌日前來台北市出席活動，民進黨議員許淑華等人認為是文化統戰，蔡詩萍昨接受廣播專訪時表示，其實從陸委會的聲明中可見，中央沒有給予限制，就連主辦單位、胡歌本人也都非常低調，就是聚焦和台灣年輕從業人員交流。

「兩岸關係愈緊張，雙城論壇機制愈重要。」蔡詩萍說，過程中彼此能試探性丟出橄欖枝，中國大陸也要從這個角度來看，既然中央都放准胡歌，可見民進黨執政也不希望雙城論壇斷流，也許不想擴大，但也要保持。

蔡詩萍說，中央核准之後，地方政府也不會有超出或溢出其他動作，都是按照規則來，「有藍營人士批太過保守，但我說這樣是對的，要尊重中央。」

蔡詩萍也說，外界談到文化統戰，其實不需要擔心，台灣很自由，在同志題材文化、電影百無禁忌，都能成為題材，藍綠網友彼此嘲諷，這都是台灣資產和驕傲，既然內部都能這樣互相競爭，那為什麼要怕中國大陸？