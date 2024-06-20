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新北土城看守所搬遷 議員促蓋巨蛋
位於新北市土城區的台北看守所將搬遷至司法園區，綠營議員昨指出，原址10公頃土地可拿來蓋大巨蛋，讓大家來土城看比賽、不是來被關，洗刷土城長久以來的汙名。藍營議員盼中央與地方凝聚共識，市長侯友宜表示，看守所土地國產署所有，如果能有10公頃綠地也不錯，市府會向中央反映。
民進黨議員林銘仁昨在總質詢時表示，土城看守所原址面積達7.8公頃，加上隔壁的女子看守所，面積超過10公頃，遠超過板橋第二運動場的4.5公頃，更適合蓋大型場館。
林銘仁表示，土城看守所規畫大巨蛋，用來舉辦棒球、籃球等職業運動的比賽場地，也可以用來舉辦大型演唱會，「用大巨蛋取代看守所，才算還給土城一個公道。」
侯友宜表示，這塊土地是國有財產署所有，中央有自己的規畫，他個人認為這塊土地做公園、綠地會更好，也可以做國民運動中心，但土地是國有的，市府願反映意見。
土城區的陳姓居民表示，土城看守所現址周邊立德、青雲路都只有雙向單線道，只有金城路側雙向四線道，除非徵地拓寬道路，否則蓋大巨蛋恐怕塞爆當地交通，若新北要蓋大巨蛋，不如將老舊的板橋體育場打掉重蓋比較實際。
國民黨議員江怡臻表示，目前中央規畫公園綠地和社會住宅，也曾聽聞立法院可能遷移此處；若要興建巨蛋，必須先解決地目問題，也得凝聚共識，呼籲中央與地方共同規畫，提供貼近民意多元設施。
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