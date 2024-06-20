台北大巨蛋辦演唱會 下周有望解套

台北大巨蛋辦演唱會卡關，國民黨北市議會黨團提案，要求北市府再函請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條。議長戴錫欽昨裁示此案付委員會討論，預計本月24日討論、於26日大會二、三讀。副市長李四川表示，有私下問過內政部長劉世芳，劉不排斥再依民國106年回文再答覆一次，演唱會有望下半年舉辦。

台北大巨蛋辦非體育賽事，卡在使用註記規定要符合建築技術規則第127條，意及觀眾席要在地面下7公尺以內，但大巨蛋在10.5公尺；內政部曾在106年函示北市府，可以「台北市大型活動安全管理自治條例」處理，國民黨提案要求市府再行文向內政部確認。

國民黨團書記長張斯綱昨在會中提議，既然所有議員都希望大巨蛋可辦演唱會或非體育賽事活動，活絡周邊經濟，建議該案逕付二讀。

民進黨團幹事長陳怡君持反對意見，她說，民進黨團對於大巨蛋辦演唱會樂觀其成，但就算國民黨議員不提案，市長蔣萬安也能發函給內政部，如今要議會處理，相當不負責任，還是希望能付委討論。

民眾黨總召陳宥丞也贊成大巨蛋案進委員會討論，邀專家學者、各黨派成員做意見交流、理性溝通，批市府「急著把議會當作橡皮圖章，喪失行政裁量權。」戴錫欽最後裁示付委討論。

蔣萬安表示，預計最快下周就會在大會決議，謝謝議會一起面對大巨蛋的問題，朝可以辦演唱會等大型活動的方向努力。

若提案三讀，李四川說，應該7月初可以再度行文，劉世芳不排斥再度依照106年的回文再答覆一次。至於遠雄稱目前正針對不同樣態非體育用途消安模擬，李四川說，據他了解，相關消安驗證已做好了，後續就要送消防安全中心基金會審查。

北市府發言人殷瑋表示，市府本就想以內政部106年版本來處理，就是不受建築技術規則第127條限制，以台北市群聚活動安全管理自治條例處理，只是議會有多元聲音，盼能有各方共識再往前推進。