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北捷添購地面投影設備防吃鞋 議員質疑必要性

中央社／ 台北19日電

防止電扶梯「吃鞋」，台北捷運近期試辦結合影像辨識及聲光提醒的警示系統。議員指出，這套系統1組要價近36萬元，相較事故率，民國111年至今僅2件，必要性值得思考。

國民黨台北市議員詹為元今天在臉書（Facebook）發文表示，為避免布希鞋因材質較軟而捲入電扶梯間隙或側板，北捷最近開始在部分站點試辦結合影像辨識及聲光提醒的主動式安全警示系統，而這套系統平均1組要價新台幣35萬9286元。

他指出，雖還無法斷言此設備的成效，但根據北捷統計，民國111年至今僅2件布希鞋遭捲入電扶梯的案件，可推估穿著布希鞋的旅客並不多，是否有必要花費這麼多錢設置此系統，值得思考。

詹為元表示，他認同北捷提升搭乘安全性及希望降低吃鞋慘劇發生的初衷，但以1組設備近36萬元的成本來計算，未來若要普及在117個捷運站、每站裝3組設備，還要花費超過1億2000萬元，應更認真評估是否符合經濟效益。

對此，台北捷運公司回應，布希鞋遭捲入間隙或側板狀況偶爾會發生，因此為提升旅客的搭乘安全，此系統會在布希鞋經過時，於地面投射橘黃色鞋子圖樣，搭配語音提醒旅客，目前在淡水、中山、忠孝敦化、忠孝復興、忠孝新生等車站試辦。

北捷表示，已裝設此系統的電扶梯數量共13台，目前尚無全面實施規劃，將蒐集旅客意見持續評估。

北捷 捷運

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