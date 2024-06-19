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ICLEI大會巴西揭幕 副市長劉和然出席談新北經驗引接班聯想

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然(左)18日出席ICLEI理事會大會，ICLEI理事會主席Katrin Stjernfeldt Jammeh(中)與秘書長Gino Van Begin(右)肯定新北市淨零路徑白皮書。圖／新北市環保局提供
新北市副市長劉和然(左)18日出席ICLEI理事會大會，ICLEI理事會主席Katrin Stjernfeldt Jammeh(中)與秘書長Gino Van Begin(右)肯定新北市淨零路徑白皮書。圖／新北市環保局提供

地方政府環境永續發展理事會（ICLEI）在巴西時間6月18至21日舉辦世界大會，新北市長侯友宜熱門接班人副市長劉和然代表台灣，以東亞區執行委員身分出席，並與各大城市簽署「2024-2030聖保羅行動策略」，並分享新北針對氣候調適與淨零韌性經驗。

18日揭幕劉和然以東亞區執委身分與在場各城市代表共同確認「2024-2030聖保羅行動策略」(The ICLEI São Paulo Strategic Vision 2024–2030)，宣示未來城市發展應依循永續、韌性、包容、安全城市及屬於所有人城市五大承諾，以城市層級共同面對氣候危機等緊急狀況。

劉和然也將在會議發表「韌性淨零 永續新北」，分享新北市在面對氣候變遷議題，從防災、海綿城市到國土計畫等面向，提升城市韌性。

劉和然表示，新北市是台灣的縮影，新北經驗適合以模組化概念，作為其他城市發展的參考，如新北首創「透水保水自治條例」，規範公園、道路、學校與私人建物等開發基地及新建工程，都必須設置透水保水設施等，樂意將這些經驗及know-how分享給其他城市；劉也藉著在巴西聖保羅與會期間，劉和然也將與各國城市代表交流城市治理及氣候行動推動經驗。

環保局說，新北市自2022年發布「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」後，逐步提升城市韌性，成果獲東亞區各執委城市一致肯定，因此推舉劉和然擔任區域執行委員，新北未來將持續為符合國際趨勢的環境事務做出貢獻，包括氣候變遷減緩與調適、脫煤、韌性、低碳城市等，並願意與ICLEI 各會員城市分享新北市的成功案例，共同推動氣候政策。

劉和然 永續

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