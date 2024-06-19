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樂活健腦巴士開進秀山據點 汐止長輩手腦並用

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市樂活健腦巴士開進汐止區的秀山銀髮關懷據點，讓長輩動一動學習新事物，手腦並用。 圖／觀天下有線電視提供
新北市樂活健腦巴士開進汐止區的秀山銀髮關懷據點，讓長輩動一動學習新事物，手腦並用。 圖／觀天下有線電視提供

新北市樂活健腦巴士開進汐止區的秀山銀髮關懷據點，講師利用多元教具安排課程，讓長輩動一動學習新事物，手腦並用，安排走直線放籤牌，考驗手腳靈活度，長輩們都好喜歡，感覺生活更有趣。

今(19)日上午，樂活健腦巴士再次來到汐止區秀山關懷據點，利用籤籤入扣的教具，講師帶著長輩們走直線，再將剛剛抽到的籤，依顏色擺放，考驗手腳靈活度，有些長輩行動比較不方便，講師就在一旁扶著，一樣能夠完成遊戲，連續三個禮拜下來，帶著1、20位的長輩一起學習，雖然，有些動作比較難，不過，大家都盡力完成。

秀山關懷站站長陳龍珠表示，很感謝新北市衛生局，還有跟愛迪樂職能治療所配合，邀請他們來幫助據點很多，不管是失智長輩或是健康的長輩，讓他們有很多的健康促進、還有預防失智的一些課程，感謝他們這一次帶了很多的資源來，讓所有的長輩都能夠一起共享。

物理治療師陳小柚指出，配合新北市政府的敬老巴士活動，愛迪樂職能治療所來這邊做服務，而健腦巴士上也有很多的教具、還有書，可以提供長者跟社區可以借回家，可以留在社區讓跟大家一起做互動，增加腦部的認知功能。

長輩說，非常感謝秀山關懷協會，讓銀髮族有一個很適當的活動，如果沒有走出來，在家裡就沒有人可以一起講話，就很容易失智，所以，有參加一些活動，對我們來說都非常的好，所以，幾乎都天天來報到，也能夠交朋友。

巴士 長輩

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