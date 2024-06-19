車子碾過噪音吵 汐止長江街舊溝蓋更新完成

汐止區長江街沿線的水溝已經幾十年，時間一久，陳年水溝蓋破損不平，車子經過，就會發出噪音，吵得居民不得安寧，所以，新北市議員白珮茹就反應相關單位協助改善，現在水溝蓋更新工程完工，一體成型的設計，平整之外，景觀也更好。

江北里長謝祚敏說，這次很感謝新北市政府、汐止區公所還有新北市議員白珮茹協助爭取，施作長江街老舊水溝蓋，從57巷到79巷，原本的水溝蓋老舊都不平，大車小車過去產生的噪音很吵，影響居民的生活品質，深夜都睡不好一直在陳情，真的很感謝相關單位的幫忙，已經改善了，未來也會再爭取，在後段還有一些老舊水溝，需要再更新。

新北市議員白珮茹表示，在汐止區江北里的長江街進行了水溝蓋的更新，主要是因為深夜的時候，車子經過時，水溝蓋發出很大的噪音，所以，也請相關單位進行溝蓋的更新，更新完成後，不但，景觀更好，市容更乾淨，居民晚上夜間的睡眠品質也會更好，出入也更方便。