台2線近台62線處機車僅剩一線道 立委爭取全部開放

台2線到靠近台62線快速道路處，由於想要避免機車不小心騎上快速道路，因為內側線道全部都是禁行機車道，導致機車民眾騎乘空間狹小僅剩一線道，因此立法委員廖先翔今(19)日就到現場會勘，爭取全數塗銷禁行機車，還給機慢車平等的通行環境。

台2線於台62線快速公路下來處的前後路段，有民眾反應車道幾乎都是禁行機車道，只有最外側可以通行機車，若碰到車輛臨停，騎乘機車民眾就有可能被迫違規，現場可見，道路共有4線道，有3線禁行機車道和1線機慢車道，雖然公路局已將機慢車道拓寬為3米，但若是碰到臨停車輛，機車空間還是很小，且由於禁行機車道的設置，所以機車若是要直行，需走機慢車道繞行，變相增加民眾騎乘機車時間。

立法委員廖先翔表示，台2線全段幾乎沒有禁行機車，民眾騎車若是突然碰到禁行機車道，要臨時變換車道並不安全，因此今天會勘要求公路局評估，台2線穿越台62線快速公路處的不論往基隆還是貢寮方向，都把禁行機車全面取消，讓民眾只要安全直行不需變換車道，公路局承諾會先將台2線瑞濱路往台62線快速道路處的3線禁行機車道最外側取消禁行機車，至於機車直行部分將攜回研議，立法委員廖先翔也要求公路局在2個星期內將評估結果回報。