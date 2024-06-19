家庭暴力頻發 新北市議員邀家防中心辦講座

由於近期，新北市議員鄭宇恩服務處陸續接獲社區反映，當疑似家暴事件發生時，不知道要如何預防及通報，因此市議員鄭宇恩特別請社會局及家防中心來到淡水舉辦宣導講座，對象則是從社區志工、發展協會到社團、大樓管委會都來參與，透過家庭暴力暨性侵害初級預防宣導講座，來幫助需要幫助的市民。

這一次在淡水區水碓市民活動中心3樓大禮堂辦理「113年度淡水區家庭暴力暨性侵害初級預防宣導講座」，透過交流、觀摩與學習，推廣性別暴力防治觀念，建立市民防暴意識，建立「性別友善無暴社區」，共同營造性別平等的生活環境，落實性平生活化。

新北市議員鄭宇恩表示，最近家暴、兒虐等事件頻傳，若每個人都能都能對暴力事件更具敏感度，協助被害人通報與求助，增加對性別暴力及翻轉性別權力等相關的知能，或許就能減少暴力事件的憾事發生，無論是社區發展協會、社團、大樓管委會或是民眾，透過這次的觀念宣導講座，讓社會安全網擴展至社區鄰里。