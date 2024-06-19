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全民一起防災教育 淡水公所辦濃煙體驗逃生

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區公所舉辦防災濃煙演練教育體驗活動，讓大家了解遇到火災時該如何逃生。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所舉辦防災濃煙演練教育體驗活動，讓大家了解遇到火災時該如何逃生。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要讓防災觀念全民一起來學習，淡水區公所在新北市淡水市民聯合服務中心，舉辦防災濃煙演練教育體驗活動，由區公所災防課長胡雅倫主持並且用專業防災知識教導大家，希望透過濃煙體驗，讓大家了解遇到火災時該如何逃生。

區公所災防課長胡雅倫表示，區公所為了增加平時演練的逼真程度，準備了2部專用的煙霧機，可以完整模擬火災發生時濃煙瀰漫的情況，並且解說火災時必需注意的事項，另外濃煙逃生體驗，讓民眾實地跟著引導人員在身手不見五指的情況下，走到出口，也在這當中學習到不少防災逃生知識。

課長胡雅倫指出，這次民眾反應非常熱烈，用真實情境濃煙逃生在伸手不五指，濃煙瀰漫的空間當中，真的會迷失方向，還好有記得先前教導的逃生方式，而課長也指出，淡水社區大樓愈來愈多，透過體驗學習逃生知識，備而不用，火災發生時一定要記住10大原則，也讓市民用非常新鮮的實境體驗，深耕防災觀念。

淡水 火災

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