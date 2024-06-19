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板殯遷不遷？侯友宜允年底前評估出爐 改善噪音先這麼做

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋殯儀館遷移吵了超多年，新北市長侯友宜表示，目前持續搜集地方意見，年底前會定案。聯合報系資料照
板橋殯儀館遷移吵了超多年，新北市長侯友宜表示，目前持續搜集地方意見，年底前會定案。聯合報系資料照

新北市立殯儀館（板殯）周邊居民長期飽受交通壅塞與噪音困擾，新北市府多年來想另覓他處遷移，都因各地反對，動不了。新北市議員黃淑君今天總質詢指出，詢問新北市長侯友宜板殯遷還是不遷，相關評估何時出來？侯友宜表示，現在不決定，未來挑戰會更大，目前市府正在跟地方溝通，評估報告，「最晚今年底地方會有共識」。

噪音問題，市府也研擬修法，過去以噪音分貝數為開罰標準「但每個人感受不同」，新法令研擬改採行為罰，播治喪音樂就可以開罰。

新北市議會今天總質詢，民進黨議員關心侯友宜接下來900多天任期，能改變新北未來什麼？黃淑君指出，民眾都會面臨「死亡」，目前板橋殯儀館遷、還是不遷，有何相關配套？

侯友宜表示，板殯問題有請民政局持續評估「能夠遷最好」，不能遷，相關配套是必須面臨的課題，市府一直積極傾聽板橋在地市民心聲，衝擊最大的周遭鄰里，都是市府傾聽對象，「最後要做決定」，如果現在不決定，未來面臨的挑戰會更大，相關評估預計最晚年地出來，市府也會跟地方報告。

侯友宜說，現在有正反兩邊聲音，事情總是要決定，不能不決定，市府也找過很多地方，但很多區位不適合，現在持續傾聽民意，會找到更適當、大家可接受的方法。

黃淑君說，在遷移之前，目前的噪音與交通問題該怎麼解決？民政局長林耀長表示，先前殯葬自治條例已經通過法規會，但議會與民眾反映噪音、交通問題，市府希望能夠利用自治條例解決噪音與交通問題，目前也把法條抽回重新再送。

林耀長說，過去取締噪音，要達到相關法令的分貝數，新的自治條例方向，只要有行為例放出音樂，不管幾分貝就算違規，畢竟有時候民眾覺得很大聲、有人覺得很小聲。

至於議員問到周邊商業區，會館一棟一棟在蓋，到底有沒有合法使用，住戶怎麼辦都得不到解答；侯友宜允諾，會強力執法，從嚴格角度審視相關行為。

民政局補充，目前修法方向，是辦理殯葬事宜，行經公告路段，不得有演奏治喪器樂、播放治喪音樂及妨礙善良風俗等行為，將納入殯葬管理自治條例草案，朝採行為罰認定，相關法令將送議會審議。

黃淑君也說，市府另送到議會的殯葬回饋金自治條例，要讓回饋更加合理；民政局長林耀長指出，目前回饋金條例修正重點在設施收到的回饋金，以前是殯儀館跟火化場合併計算，現在都會分開計算，另外新設納骨塔也將規畫禮廳給民眾使用同樣有回饋金，朝永續方式處理。

侯友宜 噪音 殯儀館

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