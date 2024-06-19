台北大巨蛋辦演唱會再等等 議會下周排案討論

國民黨北市議會黨團日前針對台北大巨蛋非體育賽事活動，要求北市府再函請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條。台北市議會今開會討論，國民黨團書記長張斯綱希望能逕付二讀，民進黨團幹事長陳怡君則盼能在委員會討論。議長戴錫欽最後裁示大巨蛋案付委，預計24日討論、於26日大會二、三讀。

國民黨團日前提案，針對大巨蛋舉辦非體育賽事等活動，如何兼具適法性及安全性，以符合市民及各界期待。內容包括台北大巨蛋舉辦非體育賽事是否適用「建築技術規則」第127條規定，要求市府再次行文內政部函示確認。若不適用，需符合「北市大型群聚活動安全管理自治條例」規範。

另外，市府相關單位應朝向依內政部函示，並確保各項活動安全無虞方向努力，使大巨蛋發揮最大經濟效益。大巨蛋如能舉辦演唱會等非體育活動，市府應積極要求遠雄提高營收分潤比例及認養松菸古蹟維護。最後要求市府嚴格把關大巨蛋營運績效評分配比，確保後續營運能杜絕人謀不臧弊端，符合各界期待。

張斯綱在大會中提議，既然所有議員都希望大巨蛋可以舉辦演唱會或其他非體育賽事活動，活絡周邊經濟，建議該案逕付二讀。

陳怡君持反對意見，她說民進黨團對於大巨蛋辦演唱會樂觀其成，但就算國民黨議員不提案，市長蔣萬安也能發函給內政部，如今要議會處理，相當不負責任，還是希望能付委討論。她還提到，副市長李四川不要為了想選新北市長落跑，就把大巨蛋公安草草了事，蔣萬安要硬起來向市民報告大巨蛋公安。

民眾黨總召陳宥丞也贊成大巨蛋案進委員會討論，邀請專家學者、各黨派成員做意見交流、李姓溝通，畢竟三黨都想要大巨蛋能辦演唱會。但蔣萬安上任至今，從未與議會報告或討論，如今急著把議會當作橡皮圖章，喪失行政裁量權。

陳宥丞也呼籲民進黨議員別把大巨蛋當作子彈為拖而拖，試圖「拉蔣打柯」，前市長柯文哲就說過大巨蛋辦演唱會的條件都處理過了，但蔣萬安沒有肩膀往前衝，還要拉議會背書，少了擔當與破例，議長更史無前例幫忙扛下市府的重責大任。