土城看守所遷移拋蓋大巨蛋 江怡臻要求中央與地方凝聚共識

新北市議會今進行總質詢，綠營議員林銘仁指土城台北看守所即將搬遷，10公頃土地可拿來蓋大巨蛋，新北市長侯友宜表示會向中央反映。藍營議員江怡臻則盼中央與地方凝聚共識共同規劃提供貼近民意多元設施。

林銘仁指出，台北看守所未來將搬遷至土城司法園區，現有看守所10公頃土地可用來蓋大巨蛋，讓未來的土城轉變為看表演、比賽的行政區，而非現有看守所的固有印象，洗刷土城長期汙名。新北市長侯友宜表示，看守所土地屬國產署，若能有10公頃綠地也不錯，對於議員建議會向中央反映。

土城陳先生表示，土城看守所現址周邊立德、青雲路都只有雙向單線道，只有金城路側雙向四線道，除非徵地拓寬道路，否則蓋大巨蛋恐怕塞爆當地交通，若新北要蓋大巨蛋不如將老舊的板橋體育場打掉重蓋比較實際。黃女士則說，土城房價動輒50萬起跳，盼政府多蓋社宅抑制房價過度膨脹。

新北市議員江怡臻表示，看守所地點、交通條件都很好，在土城已超過一甲子，深深影響著土城人生活，未來將鄰近新北樹林線及泰板輕軌雙捷運站，還有新建金城交流道。

她說，看守所搬遷需配合2026年司法園區區段徵收完成，土地屬於國有財產署，搬遷後土地應該要有嶄新思維規劃，目前中央規劃公園綠地和社會住宅，也曾聽聞立法院可能遷移此處；若要興建巨蛋，必須先解決地目問題也得凝聚共識，呼籲中央與地方共同規劃提供貼近民意多元設施。