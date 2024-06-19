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柯文哲市府緊箍咒解套？ 李四川稱下半年大巨蛋有望辦演唱會

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北大巨蛋。記者許正宏／攝影
台北大巨蛋。記者許正宏／攝影

國民黨立院黨團上周提案「大巨蛋無適用建築技術規則127條再度行文內政部、並確保安全方向使大巨蛋發揮最大經濟效益等」，今程序委員會後提大會一讀，因綠議員仍有意見，議長戴錫欽裁示付委送委員會討論。對於大巨蛋何時能辦演唱會？市長蔣萬安表示，預計最快下周就會在大會決議，謝謝議會一起面對大巨蛋的問題，朝可以舉辦演唱會等大型活動的方向努力。

副市長李四川今天也表示，國民黨團的提案交付委員會討論，可以把大巨蛋能否辦演唱會事情更加釐清，李說，北市府沒有要議會同意，只是要取得共識，讓北市府執行議會沒意見，就可以處理。

媒體追問李，何時再度行文內政部？今年下半年有望演唱會？李四川說，應該七月初可以再度行文，對於下半年是否有望可辦演唱會？李說，應該有望，看起來目前這個狀況，市府若再行文內政部一次，他透露， 之前有私下問過內部部長劉世芳，劉部長不排斥再度依照106年的回文再答覆一次。

至於遠雄稱目前正針對不同樣態非體育用途進行消安模擬，李四川說，據他的了解，那些驗證已經做好了，後續就要送消防安全中心基金會審查。

台北市長蔣萬安今天下午主持公安會報。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午主持公安會報。記者林麗玉／攝影

大巨蛋 李四川 演唱會 蔣萬安

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