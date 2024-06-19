快訊

「青鳥」不畏大雨 穿上雨衣立院外表達訴求

逼學生讓座給阿嬤…白髮翁遭婦嗆 公車司機不忍了廣播「1句話」

雨彈升級雨區擴大！12縣市豪大雨特報 一路下到晚上

新北589公車延駛百福社區增9站 每日8班次8月底前上路

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市副市長邱佩琳透過基北北桃合作平台請新北市政府協助，確認新北市589路公車將延駛百福社區，沿途增設9處站位。圖／基隆市政府提供
基隆市副市長邱佩琳透過基北北桃合作平台請新北市政府協助，確認新北市589路公車將延駛百福社區，沿途增設9處站位。圖／基隆市政府提供

基隆市百福社區民眾往返新北市汐止地區就醫、買菜、通勤及通學等需求大，但現況僅2條公路客運路線行經，居民極為不便。基隆市副市長邱佩琳透過基北北桃合作平台請新北市政府協助，今天會勘，確認新北市589路公車將延駛百福社區，沿途將增設9處站位，預計8月底前實施。

邱佩琳說，由於在地居民反映當地行的不便，請新北市政府協助，感謝路線主管機關新北市政府交通局和客運業者新北客運公司促成，同意讓新北市轄589路公車（五堵＝南港車站）延駛百福社區。

基隆市民可在百福社區搭乘公車一車直達摩天鎮、汐止市區、汐止科學園區、南港展覽館及南港車站，每日8班次，讓百福社區聯外交通更加方便，已請新北市盡速讓公車上路。

今天會勘有新北市政府交通局副局長林麗珠、新北客運公司副總經理黃治淮、副議長楊秀玉、議員蔡旺璉、張耿輝、曾怡芳及百福、實踐、堵南及堵北里里長，針對行駛動線及停靠站位提出討論。

交通處長王圳宏指出，現況百福社區居民僅能搭乘公路客運1032及1191計2條路線前往汐止，平日8班次、假日2班次，十分不便。新北589路公車路線延駛後，每日將增加8班次服務百福社區，路線主要行經明德三路、百三街及福五街，增設基隆市界（明德三路）、明德三路（北五堵）、堵南里、百三街口、福二街口、福三街口、百福國中、百六街口及監理站共9處站位，民眾可在堵南里公車站下車後步行至百福車站轉乘台鐵。

基隆市副市長邱佩琳透過基北北桃合作平台請新北市政府協助，確認新北市589路公車將延駛百福社區，沿途增設9處站位。圖／基隆市政府提供
基隆市副市長邱佩琳透過基北北桃合作平台請新北市政府協助，確認新北市589路公車將延駛百福社區，沿途增設9處站位。圖／基隆市政府提供

公車 基隆

延伸閱讀

跟進北市？北捷發函盼修「博愛座」 新北配合法規檢討

新北發展電動車出口產業鏈 7月辦充電樁技術座談

綠議員指新北全障運表現差強人意 侯友宜：持續努力

26家AI關鍵上下游廠商在這 侯友宜：驅動新北變AI基礎城

相關新聞

柯文哲市府緊箍咒解套？ 李四川稱下半年大巨蛋有望辦演唱會

國民黨立院黨團上周提案「大巨蛋無適用建築技術規則127條再度行文內政部、並確保安全方向使大巨蛋發揮最大經濟效益等」，今程...

北捷發函中央盼修法 喊話「別讓博愛座淪道德綁架工具」

台北捷運近日發生多起博愛座爭議事件，不少長者倚老賣老要求其他使用者讓為，不僅破口大罵，有時還情緒失控大打出手，掀起「博愛...

台北大巨蛋辦演唱會再等等 議會下周排案討論

國民黨北市議會黨團日前針對台北大巨蛋非體育賽事活動，要求北市府再函請內政部確認是否適用「建築技術規則」第127條。台北市...

土城看守所遷移拋蓋大巨蛋 江怡臻要求中央與地方凝聚共識

新北市議會今進行總質詢，綠營議員林銘仁指土城台北看守所即將搬遷，10公頃土地可拿來蓋大巨蛋，新北市長侯友宜表示會向中央反...

跟進北市？北捷發函盼修「博愛座」 新北配合法規檢討

台北捷運近日發生多起博愛座爭議，存廢問題再引發討論，北捷將彙整案例發函衛福部，不希望博愛座淪道德綁架工具。市議員黃淑君今...

博愛座爭議延燒 公車業者透露乘客一動作對方就會讓位

台北捷運近期不斷爆出是否讓博愛座引發爭議，同樣設置博愛座的公車業者、首都客運總經理李建文說，公車比較少出現這樣問題，同時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。