新北589公車延駛百福社區增9站 每日8班次8月底前上路

基隆市百福社區民眾往返新北市汐止地區就醫、買菜、通勤及通學等需求大，但現況僅2條公路客運路線行經，居民極為不便。基隆市副市長邱佩琳透過基北北桃合作平台請新北市政府協助，今天會勘，確認新北市589路公車將延駛百福社區，沿途將增設9處站位，預計8月底前實施。

邱佩琳說，由於在地居民反映當地行的不便，請新北市政府協助，感謝路線主管機關新北市政府交通局和客運業者新北客運公司促成，同意讓新北市轄589路公車（五堵＝南港車站）延駛百福社區。

基隆市民可在百福社區搭乘公車一車直達摩天鎮、汐止市區、汐止科學園區、南港展覽館及南港車站，每日8班次，讓百福社區聯外交通更加方便，已請新北市盡速讓公車上路。

今天會勘有新北市政府交通局副局長林麗珠、新北客運公司副總經理黃治淮、副議長楊秀玉、議員蔡旺璉、張耿輝、曾怡芳及百福、實踐、堵南及堵北里里長，針對行駛動線及停靠站位提出討論。