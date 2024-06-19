跟進北市？北捷發函盼修「博愛座」 新北配合法規檢討

台北捷運近日發生多起博愛座爭議，存廢問題再引發討論，北捷將彙整案例發函衛福部，不希望博愛座淪道德綁架工具。市議員黃淑君今議會總質詢問是否會跟進北市？新北交通局表示，會跟中央一起檢討。新北捷運公司則說，將持續以宣導優先使用觀念為主，但後續若有法規檢討將配合。

新北市長侯友宜今備詢時表示，希望博愛座還是要讓給需要的人。交通局長鍾鳴時補充，北捷公司現在因相關法令未有強制性跟處罰性去發函，博愛座雖然不能說撤就撤，但會跟中央一起檢討公車及捷運上的博愛座，要如何讓博愛座更有效、更能發揮愛心，會跟中央一起做。