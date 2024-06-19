博愛座爭議延燒 公車業者透露乘客一動作對方就會讓位
台北捷運近期不斷爆出是否讓博愛座引發爭議，同樣設置博愛座的公車業者、首都客運總經理李建文說，公車比較少出現這樣問題，同時提醒乘客，如果真的需要座位，可以向司機員說聲，司機員就會廣播通知，通常多半民眾就會讓位。
李建文表示，相對捷運來說，公車的博愛座至少會有7個，因此搶博愛座的狀況比較少，反而是搶座位的情形多些，尤其是開往陽明山、北投行義路要泡湯的路線，長輩就會比較有類似搶位、佔位的狀況，這也讓公車司機造成困擾、負擔。
李建文說，如果發生嚴重的爭吵，會有一定的SOP程序，司機員會先停靠在安全地方以口頭勸導，若勸導無效，就會再主動報警，但他也提醒民眾不要寄望公車司機出面就有用，司機員主要負責的仍是安全駕駛，爭執還是以勸導優先。
他認為，博愛座不是僅限年長者使用，只要有不方便、不舒服等民眾，都能夠乘坐，提醒民眾還是要互相尊重、有同理心。
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