北市危老重建案 近9成申請耐震設計容積獎勵

台北市建管處今天表示，統計危險及老舊建物加速重建件數，已核准938件；而受理危老重建計畫案，改建後約近9成申請耐震設計容積獎勵，符合危老條例推動居住安全。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）自2017年開始推動，經統計至今年5月底，北市在推動危老建物加速重建，已受理申請重建1134件、核准938件。

建管處表示，依都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法共設9項獎勵項目，其中4項須優先取得，包含原建築容積高於基準容積者獎勵10%或採原建築容積、危險老屋6至10%、退縮建築8至10%、耐震設計2至10%。

建管處指出，經統計全市核准案件數有9成取得耐震設計獎勵、5成取得退縮獎勵，可見耐震設計安全性是最受重視項目，符合危老條例推動居住安全意旨。

建管處表示，除相關獎勵，申請基地在條件允許情況，有機會申請綠建築、智慧建築、公共設施用地等獎勵，與最多10%的重建計畫時程獎勵或規模獎勵。且可爭取補助費用，如危險老舊建築評估與審查補助（上限新台幣40萬元評估費加20萬元審查費）、危老重建計畫補助5萬5000元。

建管處指出，危老政策自2017年推動以來，針對台北市受理危老重建計畫案，經改建後，約近9成申請耐震設計容積獎勵，且從重建後耐震設計、重建前耐震評估，皆反映北市老舊建築物安全問題。

建管處表示，透過耐震設計當獎勵，提高重建誘因，盼提升市民居住安全，更落實加速危老建物汰舊換新，達到居住安全政策目標，讓北市成為住宅重建、市民安心城市。