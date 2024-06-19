新北發展電動車出口產業鏈 7月辦充電樁技術座談

新北經發局今天表示，人工智慧時代來臨，交通與娛樂是2項創新轉型主要項目。新北將發展為北台灣電動車出口產業鏈，朝淨零目標邁進。7月將與特斯拉辦充電樁、電池技術座談。

新北市政府經濟發展局長何怡明今天在市政會議專題報告時表示，除關鍵企業投資新北形成產業群聚，市府短期將以推動林口科技城為目標，鏈結人工智慧及半導體產業的硬體研發製造、軟體應用研發，與終端應用展示產業進駐。

何怡明表示，新北擁有超過30萬家企業，更有26家包含鴻海、新漢、研揚、微星等AI上下游關鍵廠商，及全台近1/4的製造、資通訊等核心產業群聚新北。

她說，AI時代來臨，驅動數位創新與韌性永續發展。AI衝擊產業，但也形成新的創業模式，將創意變成生意。尤其，協助交通轉型、娛樂轉型，並建立長期供應鏈，媒合人才、促進合作，是市府推動的2大項產業的目標。

何怡明說，在交通方面，綠色動力是未來的新趨勢，將結合新店區寶高智慧園區的電動車整車設計與開發，大林口地區的供應商、淡水與八里的電動車交通試驗場域、台北港的電動車出貨中心，打造完整的電動車出口外銷產業鏈。

她表示，已有50家電動車相關企業匯集在新北，建立上下游完整產業鏈，電機、電控、電池的技術更是發展關鍵。7月將攜手Tesla（特斯拉）舉辦充電樁、電池技術座談會，後續也將結合國內電動機車、電動汽車廠商，舉辦減碳營、商機營，促進燃油車汰換為電動車。

經發局也表示，寶高園區是高科技產業重要的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）指標，鴻海精密工業提供中型巴士，給園區工作的所有企業，皆可透過識別證免費接駁搭乘，預計7月將現行的中型油車巴士升級為大型電動巴士，落實環境友善及淨零碳排的綠色運具。