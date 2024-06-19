快訊

今年不漲會員費！好市多加碼黑鑽卡優惠 最新展店計畫曝光

LINE免費貼圖4款來了！小小兵超Q必下載用半年 「下半身失蹤」哏圖連發

博愛座再成世代對立戰場 衛福部擬變更適用對象

新北發展電動車出口產業鏈 7月辦充電樁技術座談

中央社／ 新北19日電

新北經發局今天表示，人工智慧時代來臨，交通與娛樂是2項創新轉型主要項目。新北將發展為北台灣電動車出口產業鏈，朝淨零目標邁進。7月將與特斯拉辦充電樁、電池技術座談。

新北市政府經濟發展局長何怡明今天在市政會議專題報告時表示，除關鍵企業投資新北形成產業群聚，市府短期將以推動林口科技城為目標，鏈結人工智慧及半導體產業的硬體研發製造、軟體應用研發，與終端應用展示產業進駐。

何怡明表示，新北擁有超過30萬家企業，更有26家包含鴻海、新漢、研揚、微星等AI上下游關鍵廠商，及全台近1/4的製造、資通訊等核心產業群聚新北。

她說，AI時代來臨，驅動數位創新與韌性永續發展。AI衝擊產業，但也形成新的創業模式，將創意變成生意。尤其，協助交通轉型、娛樂轉型，並建立長期供應鏈，媒合人才、促進合作，是市府推動的2大項產業的目標。

何怡明說，在交通方面，綠色動力是未來的新趨勢，將結合新店區寶高智慧園區的電動車整車設計與開發，大林口地區的供應商、淡水與八里的電動車交通試驗場域、台北港的電動車出貨中心，打造完整的電動車出口外銷產業鏈。

她表示，已有50家電動車相關企業匯集在新北，建立上下游完整產業鏈，電機、電控、電池的技術更是發展關鍵。7月將攜手Tesla（特斯拉）舉辦充電樁、電池技術座談會，後續也將結合國內電動機車電動汽車廠商，舉辦減碳營、商機營，促進燃油車汰換為電動車。

經發局也表示，寶高園區是高科技產業重要的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）指標，鴻海精密工業提供中型巴士，給園區工作的所有企業，皆可透過識別證免費接駁搭乘，預計7月將現行的中型油車巴士升級為大型電動巴士，落實環境友善及淨零碳排的綠色運具。

巴士 新北 特斯拉 電動機車 電動汽車 電動車 鴻海

延伸閱讀

看特斯拉挑戰者Fisker破產 Nvidia投資人應有何警惕？

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

突收哨兵模式通知！車主驚PO女駕駛「貼身衝擊」 網暴動：想買特斯拉

特斯拉全自駕傳上海試點 料引「鯰魚效應」

相關新聞

北捷發函中央盼修法 喊話「別讓博愛座淪道德綁架工具」

台北捷運近日發生多起博愛座爭議事件，不少長者倚老賣老要求其他使用者讓為，不僅破口大罵，有時還情緒失控大打出手，掀起「博愛...

林口輕軌列優先推動路線？ 7月底運量有望達門檻

新北林口地方積極爭取輕軌，過去因運量不足門檻，列非優先路線，去年1200月票上路，運量大幅度增加。市議員李宇翔今議會總質...

要新北小巨蛋記取阿妹條款教訓 侯友宜：會比台北小巨蛋好

新北板橋第二運動場將BOT「孵成」小巨蛋，國際賽事加上演唱會經濟，可容納1萬人以上，投資金額達150億。民進黨議員今聯合...

博愛座爭議延燒 公車業者透露乘客一動作對方就會讓位

台北捷運近期不斷爆出是否讓博愛座引發爭議，同樣設置博愛座的公車業者、首都客運總經理李建文說，公車比較少出現這樣問題，同時...

新店十四張B單元徵收預料湧入2萬戶 民代要求公設超前部署

新北市地政局訂於本月27日舉行「新北市新店十四張B單元區段徵收案」區段徵收公聽會，徵收面積達34公頃，新北市議員黃心華表...

土城台北看守所蓋大巨蛋？侯友宜：向中央反映

新北小巨蛋如火如荼招商中，新北市議員林銘仁今天總質詢指出，土城台北看守所即將搬遷，10公頃土地可拿來蓋大巨蛋，讓大家來土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。