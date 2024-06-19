新店十四張B單元徵收預料湧入2萬戶 民代要求公設超前部署
新北市地政局訂於本月27日舉行「新北市新店十四張B單元區段徵收案」區段徵收公聽會，徵收面積達34公頃，新北市議員黃心華表示新店央北周邊未來將湧入兩萬戶人口，各項公設應該盡早規畫、超前部署，以免交通等問題惡化後引發民怨。
地政局表示，新店十四張B單元區段徵收案範圍東橫跨新店中正路兩側、西臨溪園路、南以十四張路為界、北至復興路，面積約34公頃，都市計畫歷經多次討論，主要計畫經內政部及新北都市計畫委員會審議通過，開發範圍及抵價地比例也經內政部准予辦理，公聽會後將再提報徵收計畫書至內政部審查，並於核准後公告區段徵收。
新北市議員黃心華表示，樂見市府順利啟動十四張區段徵收進程。但必須提醒市府，未來央北周遭區域可能會新湧入兩萬戶住家人口，有些公共服務和生活輔助機能如大眾運輸、停車需求、進出交通瓶頸、警務治安、消防救護、教育機構等設施據點，都應該超前佈局或設置，才不會讓問題惡化引發民怨之後才來彌補。
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