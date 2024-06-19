新店十四張B單元徵收預料湧入2萬戶 民代要求公設超前部署

新北市地政局訂於本月27日舉行「新北市新店十四張B單元區段徵收案」區段徵收公聽會，徵收面積達34公頃，新北市議員黃心華表示新店央北周邊未來將湧入兩萬戶人口，各項公設應該盡早規畫、超前部署，以免交通等問題惡化後引發民怨。

地政局表示，新店十四張B單元區段徵收案範圍東橫跨新店中正路兩側、西臨溪園路、南以十四張路為界、北至復興路，面積約34公頃，都市計畫歷經多次討論，主要計畫經內政部及新北都市計畫委員會審議通過，開發範圍及抵價地比例也經內政部准予辦理，公聽會後將再提報徵收計畫書至內政部審查，並於核准後公告區段徵收。