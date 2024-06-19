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土城台北看守所蓋大巨蛋？侯友宜：向中央反映

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
台北看守所。圖／聯合報系資料照
台北看守所。圖／聯合報系資料照

新北小巨蛋如火如荼招商中，新北市議員林銘仁今天總質詢指出，土城台北看守所即將搬遷，10公頃土地可拿來蓋大巨蛋，讓大家來土城看比賽、不是來被關，洗刷土城長久以來的汙名。新北市長侯友宜表示，看守所土地國產署所有，他覺得如果能有10公頃綠地也不錯，對於議員建議，市府會向中央反映。

林銘仁表示，土城長期被汙名化，現在土城司法園區重畫已在進行中，看守所將搬遷到土城司法園區內，土城看守所原址面積達7.8公頃，加上隔壁的女子看守所，面積超過10公頃，遠超過板橋第二運動場的4.5公頃，更適合蓋大型場館。

林銘仁說，土城看守所全區為國有土地，未來將有萬大中和樹林線與泰版輕軌兩條捷運通過，距離僅500公尺，不管事交通還是人潮疏散，都比板橋第二運動場更為合適。

林銘仁說，土城看守所規畫大巨蛋，用來舉辦棒球、籃球等職業運動的比賽場地，也可以用來辦大型演唱會，用大巨蛋取代看守所，才算還土城一個公道，希望未來大家提到土城，不再直覺印象就是去被關，去看守所，而是到土城大巨蛋聽演唱會、看棒球比賽。

侯友宜表示，這塊土地是國有財產署，中央有自己的規畫，他個人認為這塊土地做公園、綠地會更好，也可以做國民運動中心，但土地是國有的，中央一定有自己的規畫，市府願反映意見。

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