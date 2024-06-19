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林口輕軌列優先推動路線？ 7月底運量有望達門檻

聯合報／ 記者張曼蘋葉德正／新北即時報導
林口交通複雜，地方希望林口輕軌進度加速。本報資料照片
林口交通複雜，地方希望林口輕軌進度加速。本報資料照片

新北林口地方積極爭取輕軌，過去因運量不足門檻，列非優先路線，去年1200月票上路，運量大幅度增加。市議員李宇翔今議會總質詢問進度，新北捷運局長李政安表示，約7月底將開會再依資料評估，「看起來會達到門檻」。新北市長侯友宜強調，有跟時任桃園市長鄭文燦討論，林口跟龜山一起建構輕軌，這要做長期規畫，否則未來林口人數只會越來越多。

市議員李宇翔表示，之前業務質詢時有問過林口輕軌建設進度，因現在1200月票上路後，運量提升且有到運量門檻，想問一下掌握情況。李宇翔也強調，絕對不能做成路面上的輕軌，否則林口會繼續塞車，會惹來民怨，屆時這個交通建設就會沒有加分。

李政安表示，目前預計7月底會根據資料評估，來決定推動方向，「看起來會達到門檻」。侯友宜表示，他理解若輕軌走路面會讓交通塞爆，當時他跟鄭文燦有討論過，桃園龜山人口也多，林口跟龜山兩處要一起來建構輕軌，運量一起合算，這次桃園市長張善政上任也有提過，但這要做長期規畫，否則未來林口人數持續增加。

新北捷運局表示，林口輕軌路線長度5.1公里，因機場捷運在前期運量不足，於2022年8月15日經交通部同意列為新北捷運路網的遠期推動路線，預計1200通勤月票上路滿1年後，於今年7月檢討林口輕軌運量是否達到每公里3500人次「優先推動路線」門檻值，以向交通部爭取林口輕軌列為「優先推動路線」。

捷運局指出，門檻值會依照現況路廊公共運輸運量密度，即為全日公共運輸運量（人次）路線長度（公里）計算，另與桃園市捷運局規畫的龜山輕軌研商共同合作可行性，並納入北北基桃平台會議定期追蹤討論。

新北林口地方積極爭取輕軌，市議員李宇翔今議會總質詢問進度。記者張曼蘋／攝影
新北林口地方積極爭取輕軌，市議員李宇翔今議會總質詢問進度。記者張曼蘋／攝影

侯友宜 新北 新北捷運 林口 輕軌 鄭文燦

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