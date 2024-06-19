北捷發函中央盼修法 喊話「別讓博愛座淪道德綁架工具」

台北捷運近日發生多起博愛座爭議事件，不少長者倚老賣老要求其他使用者讓為，不僅破口大罵，有時還情緒失控大打出手，掀起「博愛座存廢」討論。台北捷運今表示，已彙整近期案例發函衛福部，盼能檢視目前法規形成現象與爭議，盼修法符合社會期待。

衛生福利部今透露會盡快研提「身心障礙者權益保障法」修正條文，擴大優先乘坐對象。台北捷運表示，樂見中央重視及修法，同時已彙整近期案例，發函中央主管機關檢視目前法規所形成的現象與爭議，盼修法符合社會期待。

台北捷運說，不希望博愛座淪為年紀或道德綁架的工具，失去原先立法設置博愛座的美意。

博愛座的立意及使用原則，年齡並非唯一標準，身心障礙者、孕婦、行動不便、抱小孩、身體不適、年長者或有其他實際需求者等，均可優先使用。

2007年起，台北捷運陸續推出博愛識別貼紙、好孕胸章，凡孕婦、身心障礙、年長者或身體不適等旅客，可在車站詢問處免費索取。

根據衛福部「身心障礙者權益保障法」規定，未提供對號座大眾運輸工具，應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐的博愛座；交通部「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，也規定車廂應設置供行動不便者優先乘坐博愛座，並應於明顯處標示「博愛座」字樣。