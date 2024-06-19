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淡古國際論壇有亮點 學者神似淡水紅毛城雕像

中央社／ 新北19日電

新北市立淡水古蹟博物館今天舉辦「第二屆古蹟文化國際論壇」，來自香港大學荷蘭籍教授肖猷思，神似淡水紅毛城內的紀念雕像，他與雕像合影，留下趣味。

淡水古蹟博物館今天在淡江大學舉辦論壇，以「跨界．交匯-從東亞港市到世界遺產」為主題，邀請斯里蘭卡、日本、荷蘭、馬來西亞等世界遺產專家、學者分享經驗。台南市文化局、日本長崎歷史文化博物館、國立故宮博物院、國立台灣歷史博物館、高雄市立歷史博物館及中央研究院、各大學應邀出席。

淡古發布新聞稿表示，香港大學荷籍教授肖猷思（Joost C.A. Schokkenbroek），神似淡水紅毛城內的紀念雕像安東尼．范．迪門（Antonio van Diemen），他與400年前「祖先」合影，留下有趣照片。

淡古表示，論壇以新北港口城市淡水為中心，延伸至亞洲、歐洲同為港市的菲律賓、馬來西亞、斯里蘭卡、香港、日本、印度、荷蘭等地，再加入博物館、世界遺產的多元角度，分析城市與世界資產的依存關係。

淡古表示，將不定期推出世界遺產潛力點體驗行程，也提供淡水世界遺產教案等免費資源，學校、團體及個人可至「新北市立淡水古蹟博物館」網站查詢與下載。

世界遺產 古蹟 古蹟博物館 淡水

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