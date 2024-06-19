要新北小巨蛋記取阿妹條款教訓 侯友宜：會比台北小巨蛋好
新北板橋第二運動場將BOT「孵成」小巨蛋，國際賽事加上演唱會經濟，可容納1萬人以上，投資金額達150億。民進黨議員今聯合總質詢痛批，選址不佳及先天條件不足，盼記取台北小巨蛋「阿妹條款」教訓，不要重蹈覆轍，至於戶政事務所、社福中心等地上物安置要處理好。新北市長侯友宜允諾不會損及民眾權利，「會比北市小巨蛋好」。
議員山田摩衣表示，新北小巨蛋距離最近的捷運站路程要10分鐘以上，不只有擴展商業化，也要保障在地居民的權益，「要孵蛋，就要好好孵」，這整件事情都沒有溝通就直接改建。她強調，台北小巨蛋在捷運站旁邊，但新北卻並非如此，希望能重新盤點，讓新北能有好的巨蛋。
侯友宜表示，在板二蓋小巨蛋，地理位置離捷運很近，路程距離僅6、7分鐘，「我住那裡，我知道幾分鐘啊！」不光是運動，更有藝術表演空間，絕對會保全在地權益，會跟大家講清楚，會讓新北有好的運動設施。
「蛋蛋的悲哀。」議員許昭興表示，新北目前就在重複台北市「老路」，招商前就要跟在地溝通，所有配套要做好，捷運光要蓋，都要做可行性評估、經濟效益及環境影響評估，「小巨蛋的評估在哪？報告在哪？」
許昭興說，先前台北小巨蛋只要歌手張惠妹開演唱會，噪音引發居民抗議、開罰單，前陣子賴清德總統的選前之夜就辦在那，散場人流散去速度很慢，未來例行性藝文活動辦在這，「居民怎可以忍受？疏散有無計畫？市府定要審慎記得台北小巨蛋模式」，相較台北小巨蛋，新北條件差很多。
議員黃淑君則說，針對地上物拆遷補償部分，包含板橋體育館、社福中心、戶政事務所、黃石中繼市場、游泳池、板橋社福中心等設施，未來要安置在哪？不僅沒有相關安置計畫，且驅趕現有的運動人口，要安置到場館外的「開放與共享之運動休閒空間」，完全不顧市民運動權利。
體育局長洪玉玲表示，地上物都屬於市府，沒有拆遷補償問題，從啟動BOT案就一直在找合適的地點。民政局長林耀長表示，板橋戶政事務所部分將會搬去八德公園、跟警察局共構，相關條件會再評估。
「會比北市小巨蛋好。」侯友宜強調，交通等問題都做過環境影響等評估，交通等規畫都做好準備，才會去做招商，小巨蛋會好好規畫，知道議員求好心切，絕對不會損及民眾權益。
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