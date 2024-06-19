雙北體育協會法人化差很大 侯友宜允評估推動

全民運動依各項體育協會推動，但北市各單項體育協會已達98％法人化，新北單項協會法人化遲遲沒有動作。新北市議員卓冠廷今總質詢指出，新北各單項協會主委百分百由總會理事長掌「生殺大權」，非北市其他四都雖也未法人化，但都有相關推薦、推舉制度，新北已成立體育局，法人化應有所動作。新北市長侯友宜允諾請體育局評估。

卓冠廷指出，雙北在體育制度，差異最大在於北市在2008年，由台北市議會通過附帶決議，要求體育總會與各項單項協會必須法人化，目前北市單項協會法人化已經達到98%。

卓冠廷說，新北市是六都最後一個成立體育局的直轄市，桃園、台中、台南、高雄市體育總會雖然也未法人化，但只有新北市的規定讓體育總會的理事長能100%掌握主委任命解任的生殺大權，其他四都都有載明「主委由各單項委員會推舉」的規則。

卓冠廷說，今年3月就發生新北體育運動舞蹈委員會前主委謝淑華無預警遭拔的新聞，謝淑華不解自己為何遭解職，體育局跟體育總會也交代不清。

卓冠廷認為，每個體育單項都是其中愛好者和推動者的心血，沒有這些人投注心力奉獻，怎麼會有好的成績，主委的產生，都應該是由這個單項的會員去推舉產生，如果新北市做不到台北市那樣法人化，體育局也應該推動修改體育會章程，比照其他五都的作法，不能讓新北市繼續用這種鴨霸、獨裁的制度來管理單項委員會。

新北市長侯友宜表示，不管是現在體育總會或單項協會，都有問題存在，民間團體體育總會能否法人化，會請體育局評估。

侯友宜強調，各縣市作法跟新北大同小異，但沒有像議員所說的「掌握生殺大權」，各單相協會也會需要委員會同意，會請體育局研議。

體育局長洪玉玲表示，六都體育會都是依照國民體育法運作，新北市體育總會所屬的單項委員會是團體會員，有位階高低，好處之一是能夠事權統一，而北市每個協助都是單一立案的人民團體，彼此平等，各有優缺點，市府會再邀集相關單位討論評估。