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民團質疑立院集會遭刁難 蔣萬安：尊重警局專業

中央社／ 台北19日電

立法院21日將進行國會職權修法覆議表決，民團號召重返青島東路表達反對國會濫權訴求，但質疑遭國民黨執政的北市府刁難。台北市長蔣萬安今天說，尊重警局的專業部署。

經濟民主連合等民團發起「公民反國會濫權，拒絕民主倒退，警告中國國民黨」行動，號召民眾19日到21日重返青島東路，監督覆議案審查及表決。

不過經民連昨天指出，已取得連續3天、72小時的路權並申請集會，警方卻提出多項不合理的要求，包含要求舞台設備不能過夜留置現場、要保留2車道供車輛通行等，質疑遭警局、蔣萬安或是國民黨刁難。

蔣萬安今天出席北投區里長座談會前接受媒體聯訪表示，他對集會遊行的態度一致，也給警局3項明確的指示，即依法依規、安全第一並確保民眾集會遊行權益，他尊重警局過去處理集會遊行的經驗及專業維安部署，「（市警局）李西河局長的專業也受到中央肯定」。

此外，北投泉源保護區自救會今天在座談會場外舉牌抗議，指私立薇閣小學第4度為擴校申請開發保護區，呼籲市府退回申請。

蔣萬安受訪時指出，這個案子還沒有定案，會請相關單位提供更詳盡的資料給教育局，之後還要經過都市設計審議委員會審查，會依相關規定進行。

另一方面，台北市副市長李四川被點名為2026新北市長選舉潛在人選，蔣萬安改編五月天「擁抱」的歌詞，高唱「蔣我的手緊握，抱緊我，問我，愛我別走」，表示這就是他內心真正的想法。

蔣萬安 集會遊行

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