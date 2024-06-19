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博愛座頻釀糾紛 蔣萬安：將發函中央討論法規

中央社／ 記者陳昱婷台北19日電

北捷博愛座頻引發糾紛，台北市長蔣萬安今天說，禮讓文化應是發自內心而不是道德綁架，他希望跟市民一起努力，繼續發揮這樣的精神，北捷也會發函給主管機關討論相關法規及爭議。

蔣萬安今天出席北投區里長座談會前接受媒體聯訪表示，博愛座設置是依據身心障礙者權益保障法及大眾運輸工具無障礙設施設置辦法規定辦理，中央已在研議修改規定，將條文中優先乘坐的「老弱婦孺」修正為「有其他實際需要者」。

蔣萬安指出，博愛座是展現一座城市的溫度及人情味，這樣的善意及禮讓文化應是發自內心，而不是道德綁架，他不希望因為少數個案而掩蓋甚至影響多數人的善意，希望跟市民一起努力，繼續發揮這樣的精神。

至於北捷是否會更改相關辦法，蔣萬安說，衛福部已在研議修法，市府很願意溝通並把第一線實際情形傳達給中央，北捷將發函主管機關討論相關法規及爭議。

台北捷運淡水信義線日前有女子被要求讓出博愛座後，與其餘乘客發生衝突並撞柱；昨天松山新店線上又有長者要求乘客讓座，被拒絕後竟出手攻擊對方頭部。

北捷昨天表示，博愛座存廢不是北捷單方面可以決定，政策與法規受限於中央，將持續呼籲旅客讓座給「有需要的人」，並精進宣導強度。

北捷 博愛座 蔣萬安

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