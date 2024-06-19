快訊

男友涉開非法賭場 滴妹急發聲明撇清關係

零容忍！王柏傑酒駕惹議 北影：取消頒獎嘉賓、下架個人影片

想靠論文推薦進入東京大學 日本悠仁王子為何引發爭議？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

博愛座變搏擊座？蔣萬安談存廢：勿影響多數善意、道德綁架

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天出席北投區里長座談。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天出席北投區里長座談。記者林麗玉／攝影

北捷又發生博愛座糾紛。1名老先生昨搭乘捷運時，見到有男子坐博愛座，指對方大罵「沒教養」，一旁女乘客看不下去聲援，嗆老翁「再活也沒幾年」，老翁惱羞成怒竟動手打人。博愛座存廢再度引發討論，還有網友戲稱「博愛座恐變搏擊座？」蔣萬安今表示，不希望個案影響多數人的善意，中央正研議修改規定如將老弱婦孺改為真正需求者。蔣也說，「博愛座的善意、文化要發自內心，不要變成道德綁架」。

蔣萬安今天出席北投區里長座談，對於北捷要發生博愛座爭議，蔣萬安說，博愛座的設置是依據中央的「身心障礙權益保障法」、及交通部「大眾運輸交通無障礙設施設置辦法」規定，是展現一個城市的溫度與人情味。

蔣說，坐博愛座的人「可能有需要，但只是你沒有看到」，還是很希望跟所有市民朋友一起努力，發揮這樣精神，也不希望一個個案掩蓋、或影響到多數人的善意。中央衛福部也有相關的研議修改規定，如將老弱婦孺修改為真正有需求者，我想將這樣的善意，這樣的文化要發自內心，不要變成道德綁架。

對於有網友戲稱「博愛座變搏擊座？」蔣表示，北捷也正發函給中央主管機關來討論相關法規與爭議，這個部分都願意溝通討論，也會將第一線執行的情形，與中央主管機關一起交換意見。

北捷 博愛座 蔣萬安

延伸閱讀

「博愛座」存廢陷爭議！博愛座設立曾是為了紀念這位已故之人

影／李四川戰新北民調最強 蔣萬安高唱「抱緊我、別走」

不講話代表有意見... 蔡詩萍爆料蔣萬安：現在勇於表達

蔣萬安年初才剪綵…AI社福大樓梯間小雨 電梯門滲水停用

相關新聞

博愛座變搏擊座？蔣萬安談存廢：勿影響多數善意、道德綁架

北捷又發生博愛座糾紛。1名老先生昨搭乘捷運時，見到有男子坐博愛座，指對方大罵「沒教養」，一旁女乘客看不下去聲援，嗆老翁「...

新北議長蔣根煌兒子遭約談交保 侯友宜：勿枉勿縱

新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋被控意圖使人不當選，遭到調查局約談，昨晚100萬元交保。新北市長侯友宜今天表示，希望這個事件毋...

北市凍卵補助3.2萬不叫座 民眾嘆與試管嬰兒10萬差很大

近年晚婚晚生成趨勢，台北、桃園和新竹市去年推出凍卵補助，苗栗縣今年跟進，新北補助醫療性凍卵7月上路，新竹縣則計畫明年推動。其中，北市醫療性凍卵補助療程加保存費共3.2萬元，實施半年仍掛零，有民眾直言與最高10萬元的試管嬰兒補助差很大，且人工生殖法僅適用異性夫妻，單身女性或通婚女性凍了卵也無法用。

要新北小巨蛋記取阿妹條款教訓 侯友宜：會比台北小巨蛋好

新北板橋第二運動場將BOT「孵成」小巨蛋，國際賽事加上演唱會經濟，可容納1萬人以上，投資金額達150億。民進黨議員今聯合...

雙北體育協會法人化差很大 侯友宜允評估推動

全民運動依各項體育協會推動，但北市各單項體育協會已達98％法人化，新北單項協會法人化遲遲沒有動作。新北市議員卓冠廷今總質...

機廠難覓 捷運中和光復線無法蓋？

新北市府規畫捷運中和光復線，但議員昨透露，北市捷運局認為沒找出機廠位置就沒法蓋；北市捷運局表示，中和光復線行經雙北既成開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。