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博愛座變搏擊座？蔣萬安談存廢：勿影響多數善意、道德綁架
北捷又發生博愛座糾紛。1名老先生昨搭乘捷運時，見到有男子坐博愛座，指對方大罵「沒教養」，一旁女乘客看不下去聲援，嗆老翁「再活也沒幾年」，老翁惱羞成怒竟動手打人。博愛座存廢再度引發討論，還有網友戲稱「博愛座恐變搏擊座？」蔣萬安今表示，不希望個案影響多數人的善意，中央正研議修改規定如將老弱婦孺改為真正需求者。蔣也說，「博愛座的善意、文化要發自內心，不要變成道德綁架」。
蔣萬安今天出席北投區里長座談，對於北捷要發生博愛座爭議，蔣萬安說，博愛座的設置是依據中央的「身心障礙權益保障法」、及交通部「大眾運輸交通無障礙設施設置辦法」規定，是展現一個城市的溫度與人情味。
蔣說，坐博愛座的人「可能有需要，但只是你沒有看到」，還是很希望跟所有市民朋友一起努力，發揮這樣精神，也不希望一個個案掩蓋、或影響到多數人的善意。中央衛福部也有相關的研議修改規定，如將老弱婦孺修改為真正有需求者，我想將這樣的善意，這樣的文化要發自內心，不要變成道德綁架。
對於有網友戲稱「博愛座變搏擊座？」蔣表示，北捷也正發函給中央主管機關來討論相關法規與爭議，這個部分都願意溝通討論，也會將第一線執行的情形，與中央主管機關一起交換意見。
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