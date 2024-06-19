北市凍卵補助3.2萬不叫座 民眾嘆與試管嬰兒10萬差很大

近年晚婚晚生成趨勢，台北、桃園和新竹市去年推出凍卵補助，苗栗縣今年跟進，新北補助醫療性凍卵7月上路，新竹縣則計畫明年推動。其中，北市醫療性凍卵補助療程加保存費共3.2萬元，實施半年仍掛零，有民眾直言與最高10萬元的試管嬰兒補助差很大，且人工生殖法僅適用異性夫妻，單身女性或通婚女性凍了卵也無法用。

林姓夫妻結婚3年無法正常受孕，且婚前檢查兩人都正常，因此尋求醫師協助，一是為了把受精卵保存在取卵、精的年齡，其次是希望尋求胚胎培養來增加植入受孕機率。

林先生說，取卵前要先抽血看AMH指數，每天都要打針，3、4天回診，抽血看藥物對卵泡的反應，隨時調整針劑藥量，如果反應好，藥物用量及打針的劑量就比較少，若卵巢對藥物刺激不佳，卵的數量跟品質也可能不好。

他坦言，取卵前要忍受腹脹，因為是強制產卵，最後等到卵泡養好了，還要麻醉進行取卵手術，也會有腹脹不舒服、留意腹水問題，非常辛苦。

林先生提到，目前人工生殖試管，首次補助10萬元，分為植入前7萬元、植入後3萬元。植入前，取卵後發現卵子不理想或胚胎培養不理想，可先申請補助7萬元，但是光是取卵費用就要近15萬元，針劑費用約6萬元、取卵手術約8萬元及胚胎冷凍費1管約6、7千元，如果取的卵多，冷凍費更高。

民眾認為，相較凍卵及冷凍費在北市只有補助3.2萬元，與試管補助差很大，且目前人工生殖法僅適用異性夫妻，對單身女性或通婚女性來說，凍了卵也無法使用。