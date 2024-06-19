新北砍特教課後班照顧人力 挨批

雙北有許多集中式特教生課後照顧專班，但新北議員黃淑君昨指出，板橋某校去年有3名老師2名助理照顧18位學生，新學年只剩2師、2助。新北教育局表示，師生比新北以1比4為原則，不超過1比5，若學校有狀況特殊或校內空間問題，可採專案申請增加人力。

北市教育局在集中式特教生課後照顧專班，國中小只要有1位學生參與即可開班，國小師生比維持於1比4以內，國中1比2.5以內。

新北也廣開集中式特教生課後照顧班，但黃淑君昨質詢指出，家長陳情，學校告知將縮減課後輔導班人力配置，因學校特教兒童人數、特質等因素，113新學期無法再開設特教班的課後班，找不到可收留孩子的安親班只能忍痛放棄工作，沒有工作或收入來源的父母又要怎麼養育孩子

黃淑君指出，新北大砍課後班老師，課後班老師與助理須照顧許多坐輪椅學生，甚至需要協助換尿布等，照顧人力愈來愈少，怎麼照顧得來這些孩子？市長侯友宜回應，希望有更多資源，所以希望財劃法能通過。

教育局長張明文指出，新北廣開集中式特教班課後照顧專班，各校達2名學生即可開班，全面照應學生需求，目前全市逾8成集中式特教班學生接受課後照顧班服務，有效減輕弱勢家庭負擔。經費自2019年迄今已增加至6000萬元，參加學生全部免費，讓資源有效運用。

教育局指出，考量教師須兼負教學與照顧，新北人力以1比4為原則，並以1比5為上限，倘學校因學生狀況特殊或校內空間問題，可採專案申請增加人力。