機廠難覓 捷運中和光復線無法蓋？

新北市府規畫捷運中和光復線，但議員昨透露，北市捷運局認為沒找出機廠位置就沒法蓋；北市捷運局表示，中和光復線行經雙北既成開發區，大規模機廠用地難覓，尚待新北提出可供使用機廠用地。新北捷運局說，已規畫環狀線十四張機廠作維修廠，另規畫在北市端設儲車廠，地點還要再研究。

中和光復線起於新北環狀線秀朗橋站，沿途規畫與松山新店線（暫定公館站）、文湖線（暫定六張犁站）及板南線國父紀念館站轉乘。

新北議員許昭興昨在總質詢表示，中和光復線規畫到哪裡？預算編製？台北市捷運局說，機廠沒有找出來，可能就沒辦法蓋，北市不接受在十四張站做機廠，要求一定要在中和光復線沿線，拜託要符合需求，內容都還很空泛。

許昭興說，中和光復線要將近500多億元，地方期待很久，若財劃法通過，相信市長不會吝嗇對待永和，請市長要照顧永和。

市長侯友宜答詢，會跟北市把規畫都談好，他會全力衝刺中和光復線，這是永和人到台北最便捷的路線，也有信心，只要大家一起合作，多點資源拚過去。

新北市捷運局長李政安表示，電聯車需要維修，已規畫環狀線十四張機廠作為維修地點，至於儲車廠需要沿線適合地點及空間，目前有規畫於北市端設置儲車廠，地點還要再研究；台北市段優先路網送審通過後，雙北再討論中和光復線可行性評估主辦及提送單位。

北市捷運局回應，中和光復線是新北市府所提規畫案，因中和光復線目前還只是「路廊概念方案」，對於工程可行、車站出入口用地取得、機廠用地、財務效益等議題均須進行進一步評估。

捷運局表示，機廠用地為捷運路線規畫重要因素，營運列車儲存及維修均須使用機廠，因機廠用地需求面積大，中和光復線行經雙北市既成開發區，大規模機廠用地難覓，迄今新北市府所提中和光復線尚未有可供使用的機廠用地。

捷運局說，中和光復線目前已排列2025年的台北市捷運建設整體路網評估，未來路網評估奉交通部核准備查，列入優先建設路線後，始能進行下一階段的可行性評估，核定後才能進行綜合規畫等程序。