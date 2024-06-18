阿肯色州前州長拜會 盧秀燕邀「沃爾瑪」比照「好市多」插旗台中

美國阿肯色州前州長哈克比(Mike Huckabee)今率團拜會台中市政府，市長盧秀燕表示，台中近年吸引許多美商公司投資，例如Costco好市多在台中南屯店是Costco在全球800多間分店獲利第一名，她歡迎阿肯色州代表企業「沃爾瑪公司(Walmart)」投資台中！

盧秀燕說，哈克比常造訪台灣，在台灣的外交圈、政治圈頗有知名度，哈克比的女兒莎拉·哈克比·桑德斯知名度更高，因為莎拉曾任美國前總統川普的白宮新聞秘書，台灣人民常透過電視看到她。莎拉「女承父業」，去年獲選擔任阿肯色州州長。

哈克比表示，女兒的成就他非常驕傲，同時他也讓女兒知道台灣是美國非常好的朋友，一個自由、民主且有創造性的地方，尤其在這麼困難的國際局勢下，可說是綠洲般的存在。

沃爾瑪公司是美國知名跨國企業，也是世界最大的零售商公司之一，總部就設在阿肯色州。

盧秀燕說，美商Costco在全世界有800多家分店，獲利第一的分店就在台中，因台中是台灣第二大城，也是中部地區核心樞紐，自有人口近300萬人，周邊城市整體消費人口大約700萬人，未來沃爾瑪如有機會在國際展店，歡迎優先投資台中。

哈克比表示贊同，他任阿肯色州州長時，與沃爾瑪高層關係良好，他會轉達盧市長的提議。他笑說，沃爾瑪會聘請退休人士穿著藍色背心，在店門口歡迎客人，希望讓客人賓至如歸，沃爾瑪若在台灣展店，說不定他也能穿上藍色背心，站在門口迎接大家。

哈克比說，此行拜訪台灣，希望讓美國人民知道，台灣對於美國的重要性。台灣的晶片半導體產業是推動全球往前邁進的重要動能，尤其現今國際局勢中，應該要讓更多人知道台灣及太平洋地區盟友的重要性。

美國一行人除哈克比，還有阿肯色州眾議院和參議院前議員拉姆魯、阿肯色州最高法院前大法官古德森、亞裔美國顧問公司克里斯金博士，國民黨前立委鄭汝芬等人陪同。