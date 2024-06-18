影／夜訪女王頭絢爛點燈 光雕雷射結合水幕、噴泉水舞

「2024野柳石光夜訪女王頭」今晚在野柳地質公園絢麗點燈，本月28日開幕，以野柳萬象為主題，地景結合光雕投影、雷射、海岸水幕、噴泉水舞、動畫、音樂等光影效果，營造野柳神秘氛圍，規晝8大燈區，其中沙灘區重頭戲有「Big Queen電光火石映象水舞」，呈現北海岸之美與野柳奇岩風貌。

展演時間為28日至7月14日，每日晚間6點半到9點半，營造野柳神秘、歡樂、夢幻、悠閒、知性氛圍感。規畫8大燈區，其中沙灘區重頭戲「Big Queen電光火石映象水舞」延續去年環形水幕噴泉水舞秀設計，今年更加入火的元素，透過水、火及光的變化，將北海岸之美與野柳奇岩風貌呈現出來。

此外，今年首度推出2場次6月28日及7月5晚間8點的水舞秀，結合無人機展演，有令人驚艷的海、陸、空視覺盛宴的夜間光影展。

建議參觀動線：1入口區「沉靜石光森林」→2仿真區「星空秘境」→4俏皮公主區「歡樂劇場」(AR互動體驗區)→5俏皮公主岩壁區「女王快問快答」(互動體驗區)→6第二區平台欣賞「女王的映畫藝術」燈光秀→8儷影湖區「映月儷影」→7草地區「女王樂曲藝術」→6女王頭區~與女王近距離見面→3沙灘區「Big Queen電光火石映象水舞」。

活動相關資訊請參考：

北觀處官網 https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1